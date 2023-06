Météo: la pluie pourrait causer des désagréments pour la journée du déménagement

Les Québécois devraient profiter du relatif beau temps malgré un effet humidex vendredi avant le retour des précipitations pour la journée du déménagement. Ce week-end, le parapluie et l’imperméable seront de mise dans la province.

La semaine se termine donc sur une note positive, avec le retour du temps ensoleillé dans le sud du Québec et des nuages passagers pour certains secteurs du centre et de l’est.

Le mercure sera à la hausse, puisque les températures attendues sont de 27 degrés avec un humidex 32 pour Montréal et presque autant à Québec et en Estrie.

Pour la journée de samedi, Environnement Canada prévoit beaucoup d’instabilité. De la pluie et des risques d’orage sont annoncés pour certains secteurs du sud-ouest du Québec.

Le centre et l’est de la province ne sont pas en reste, puisque des averses sont également anticipées, notamment dans les secteurs un peu plus au nord, où il fera plus frais.

Pour la journée de dimanche, le temps sera pluvieux presque partout, avec des averses de moindre intensité, tandis que des éclaircies sont attendues dans l’ouest du Québec.

Côté températures, on devrait perdre quelques degrés dimanche, mais l’effet humidex sera toujours présent, malgré la grisaille, selon les prévisions de l’agence fédérale.