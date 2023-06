Pourquoi les Foufounes n’ont-elles pas pris une ride en 40 ans?

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

En raison d’une réputation sulfureuse qui remonte aux années 1990, plusieurs Québécois ne se sont jamais aventurés aux Foufounes Électriques, qui existent depuis 40 ans cet été. Notre reporter a demandé à une joyeuse bande de vieux punks de lui expliquer leur fidélité au plus notoire des bars punk métal de la métropole.

Ornée de têtes de mort géantes, la devanture métallique a de quoi rebuter le passant.

On entre par une ouverture dans une grille flanquée de portiers.

Puis à l’arrière s’étend une des plus belles et spacieuses terrasses du Quartier latin! (Maintenant, vous le savez.)

Des rires fusent de tables alignées sous l’escalier de secours. Voilà la bande que je surnomme les «piliers de Foufs», des réguliers du lieu depuis des décennies.

«Ici, c’est mon deuxième salon! J’ai vu mon premier spectacle aux Foufounes en 1990, le groupe B.A.R.F, alors que la chanson de Jean Leloup était à la mode», se souvient Nat, dite «La Grosse», vétérane punk de 52 ans.

«On m’a toujours surnommée La Grosse ironiquement parce que je pesais 85 livres dans le temps et 101 livres maintenant», m’explique-t-elle en riant.

«Non, je ne vais pas sourire, ce ne serait pas moi!» me dit-elle pendant la photo.

«Quand j’avais 19 ans, il y avait souvent de la bagarre ici. Les portiers lançaient des skinheads en bas des escaliers. J’ai même déjà assisté à une querelle de couple entre deux hommes qui a dégénéré en fusillade. Mais à l’époque, j’adorais le danger, alors j’étais contente de ma soirée.»

Nat s’est assagie... les Foufs aussi.

«Avant, on s’asseyait sur des barils de bière ou sur n’importe quoi. Maintenant, il y a de vraies chaises!»

Photo Louis-Philippe Messier

Fidélité

Calvitie oblige, certains punks quinquagénaires ont troqué la crête à l’iroquoise contre une barbe touffue effervescente, qui a autant de panache.

Un sosie de François Bellefeuille vêtu d’un chandail du groupe death metal québécois Augury m’accueille en souriant.

«Fais comme chez toi!» me lance Martin Poirier... comme s’il était chez lui.

Tandis que résonne la guitare du groupe punk-trash S.O.D (Stormtroopers of Death), cet amoureux du métal me raconte qu’il est relativement nouveau aux Foufs: il se tient ici depuis «seulement» 2007.

«Le gars à ma droite, c’est Francis Louis-Seize, le chanteur du groupe Skullmace, une légende ici, qui se tient aux Foufs depuis les années 1980», me raconte M. Poirier.

«À sa droite, c’est Donald Turcotte, une encyclopédie de la musique métal. Derrière lui, c’est Raphaël Colet, un grand admirateur des Ramones et membre du groupe hommage Les Fucking Raymonds.»

Louis-Philippe Messier

Constant renouvellement

Ça se constate de visu: la clientèle des Foufs est étonnamment équilibrée et va de 18 à 58 ans.

Les réguliers vieillissent et restent, mais il y a toujours un afflux de nombreux nouveaux jeunes adeptes.

«Notre dénominateur commun, c’est le métal! Ça fait cohabiter les générations», m’explique Martin Poirier.

«Mon fils de 23 ans trippe sur le métal et me fait découvrir ce qui se fait de nouveau, et je lui fais connaître les meilleurs groupes plus anciens... et ça le passionne», confie Francis Louis-Seize.

Tant que la musique métal suscitera de nouvelles dévotions, la société parallèle des Foufs persistera.

Si j’y retourne dans dix ans, la majorité des punks à qui j’ai parlé sera encore là.