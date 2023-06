Qualité de l’air: Des joueurs critiquent ouvertement le baseball majeur

Les derniers jours ont été marqués par un smog important au-dessus de la ville de Pittsburgh, mais les Pirates ont tout de même dû disputer leurs rencontres. Certains joueurs estiment que les priorités du baseball majeur ne sont pas les bonnes.

«C’est évident. Ils doivent faire de l’argent et leurs intentions sont claires. Il semble que l’argent prime sur la santé des joueurs», s’est indigné jeudi à la radio 93.7 The Fan le receveur Austin Hedges.

La fumée causée par les feux de forêt au Québec et en Ontario continue d’affecter le nord des États-Unis. Le coup d’envoi du dernier affrontement de la série entre les Pirates et les Padres de San Diego a dû être repoussé de 45 minutes à cause de la qualité de l’air, mais les ligues majeures ont décidé de maintenir le match malgré tout.

Hedges et d’autres joueurs de l’organisation ne sont pas heureux de ce manque de réaction des têtes dirigeantes, ayant l’impression de risquer leur vie. Le vétéran Andrew McCutchen a d’ailleurs porté un masque au moment de contourner les buts à la suite d’un coup sûr.

Andrew McCutchen made a statement with his mask about the Pirates playing today despite the air quality issues pic.twitter.com/7GcQNRpQj9 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 29, 2023

«Évidemment que je suis préoccupé, a-t-il dit au Pittsburgh Post-Gazette avant le match de jeudi. Vous voyez les alertes. Vous lisez tout ce qu’ils disent et essayez de rester en sécurité à l’extérieur. L’une des principales recommandations est d’éviter les activités ardues, et c’est exactement ce que nous faisons pendant trois heures et plus ici.»

«C’est clair comme le jour quand vous regardez votre téléphone et regardez les chiffres, a ajouté Hedges. Ça nous dit de ne pas aller dehors. Ils ne disent pas ça pour aucune raison. Nous ne sommes pas différents des autres êtres humains.»

Ainsi, ils croient que le baseball majeur devrait consulter ses experts afin de mieux protéger les joueurs. C’est la ligue qui a le droit de veto en matière d’annulation d’un match pour la qualité de l’air.

Au grand désespoir de plusieurs, les Pirates amorcent vendredi soir une série de trois rencontres face aux Brewers de Milwaukee, au PNC Park de Pittsburgh.