Tennis: l’une des plus belles histoires de Wimbledon est en train de s’écrire et elle implique une joueuse canadienne

LONDRES | Quand elle s’est assise dans l’espace réservé aux médias à Roehampton, le site des «qualifs» de Wimbledon, Carol Zhao peinait encore à décrire les émotions qui l’habitaient. À 28 ans, l’âge auquel certaines joueuses songent à la retraite, la Canadienne savourait enfin sa première qualification pour un tournoi du Grand Chelem.

«Je tente encore de comprendre ce qui se passe! a lancé la tenace Ontarienne au Journal. Il y a tellement d'émotions qui m'habitent.»

C'est que Zhao – qui est aussi chanteuse – n'a pas pris le chemin typique d'une joueuse de tennis. Plutôt que de faire le passage chez les pros très jeune, elle a opté pour le circuit universitaire NCAA, où elle a excellé. Et à ses débuts chez les professionnelles, elle a rapidement atteint le 131e rang mondial, qui reste encore à ce jour son meilleur classement. Elle est actuellement 166e.

Mais il y a eu une blessure à l'épaule, qui a tenu la petite joueuse de 5 pi 6 po loin des terrains pendant un an et demi. Puis, la COVID-19 a ralenti sa progression sur l'échiquier de la WTA.

Un rêve devenu réalité

Elle avait bien tenté sa chance en Grand Chelem à plusieurs reprises dans les dernières années. Mais, chaque fois, elle s'était fait montrer la porte de sortie avant d'atteindre son objectif ultime.

Alors, «absolument» que cette qualification pour Wimbledon est un rêve devenu réalité, a souri Zhao, qui évolue la majeure partie du temps sur le circuit ITF, dans l'antichambre de la WTA.

«Au fond, c'est seulement ma troisième véritable année sur le circuit, a-t-elle pointé. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de joueuses qui méritent leur place dans ces grands tableaux. Alors ça rend le tout encore plus spécial.»

Enfin le All England Club

Ce qui est spécial, aussi, c'est qu'à Wimbledon, les qualifications ne se déroulent pas au All England Club. Elles sont plutôt jouées au Centre de tennis de Roehampton, à quelque 10 minutes de voiture de la plus mythique enceinte du tennis.

Jeudi, dans ce match de troisième tour crucial qu'elle disputait contre l'Américaine Coco Vandeweghe (et qu'elle a remporté 7-6 (4) et 6-4), Zhao jouait devant une dizaine de personnes assises directement sur le gazon qui mangeaient un sandwich en sirotant un Coke.

Photo Jessica Lapinski

À compter de lundi, la Canadienne entrera au prestigieux All England Club par la grande porte. «Ici, quand on gagne en qualifications, on a vraiment l'impression que l'on change de niveau, a-t-elle noté. Alors je suis vraiment fébrile de vivre l'expérience.»

Pour souligner sa qualification, les organisateurs lui ont remis un petit trophée. Bien sûr qu'il serait très ambitieux pour Zhao de viser le gros ornement au terme de la quinzaine. Mais elle l'affirme: même si elle a réalisé un rêve jeudi, «le travail ne fait que commencer».