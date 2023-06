Toronto: quatre ados inculpés après des tirs de feux d’artifice sur des piétons

Quatre adolescents de Toronto ont été arrêtés et inculpés après que des feux d'artifice aient été tirés sur des piétons, dont un tenait un nouveau-né dans ses bras.

Les faits remontent à jeudi 22 juin au soir lorsque les suspects ont tiré gratuitement des feux d’artifice en direction de deux personnes qui marchaient sur la rue Sherbourne en direction sud, près de Bloor Est, dont l’une tenait un bébé dans ses bras.

Selon un communiqué du Service de police de Toronto jeudi, quatre ou cinq jeunes couraient vers le nord en direction des deux victimes, dont l’une a été touchée à la poitrine et a vu sa chemise brûlée.

Les suspects ont ensuite rejoint la station de métro Sherbourne, a précisé la police dans un communiqué, ajoutant que les enquêteurs souhaitent rencontrer une troisième victime qui a traversé la rue au moment des faits pour éviter d’être touchée par un projectile.

Deux garçons de 17 ans, un autre de 16 ans et une fille du même âge ont été arrêtés et accusés de lancer d’explosifs sur une personne avec l’intention de lui infliger des lésions corporelles et méfait de moins de 5000 $ et entrave à la propriété mettant la vie en danger.

Les suspects, qui ne peuvent être identifiés en raison des dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, doivent comparaître devant le tribunal le 30 août prochain, a-t-on ajouté.