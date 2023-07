Une femme aurait été retrouvée nue et ligotée à l’extérieur d’une résidence de Gatineau

La police de Gatineau enquête au sujet d’une femme en détresse qui aurait été retrouvée nue, ligotée et avec un sac sur la tête selon des témoins rencontrés par TVA Nouvelles près d’une résidence du secteur de Hull.

Un voisin explique en entrevue à LCN avoir entendu des cris, ce qui l’aurait mené à trouver la femme en détresse sur la rue Taschereau et à lui porter secours en compagnie d'autres résidents de cette rue.

«Elle était juste en bas de chez nous et elle était à poil, explique-t-il. Elle était en train de crier en nous disant d’appeler la police. Je suis descendu et j’ai commencé à détacher la demoiselle. En même temps, on a pris une veste pour essayer de la couvrir.»

«Elle était en état de choc, continue-t-il. Elle ne faisait que crier et trembler. Elle ne savait plus quoi dire. Grâce à l’aide d’un autre voisin, on l’a détaché et je l’ai fait entrer chez nous. La voisine lui a ramené quelque chose pour se couvrir.»

Le Service de la police de la Ville de Gatineau indique par communiqué que les policiers ont répondu à un appel logé vers 8h vendredi matin concernant une femme en détresse, qui a rapidement été conduite dans un centre hospitalier après l'arrivée des policiers.

Les enquêteurs cherchent à obtenir plus d’information de la part de témoins et invitent les personnes qui détiendraient des informations à communiquer avec eux au 819 243-2345, poste 1308.

En après-midi, vendredi, les policiers étaient encore sur place pour tenter de déterminer les circonstances qui entourent cet événement.

