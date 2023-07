Une sortie de route fait un mort à Saint-Jérôme

Un véhicule a terminé sa course dans un fossé plein d’eau après une sortie de route et plusieurs tonneaux sur l’autoroute 15 près de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, vendredi soir.

L’accident s’est produit au niveau du kilomètre 43 en direction sud vers 19 h, a rapporté Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur, un homme âgé de 18 ans, a été transporté en centre hospitalier, où il a succombé à ses blessures.

Un policier en enquête collision s’est rendu sur place pour analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de l’accident.