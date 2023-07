Voie de contournement à Lac-Mégantic: la population déchirée

LAC-MÉGANTIC | Censée être un baume permettant la guérison des victimes touchées de près ou de loin par la tragédie de Lac-Mégantic, la voie de contournement annoncée il y a près de 10 ans – et qui n’a toujours pas vu le jour – divise la population plus que jamais.

«C’est un projet insensé, illogique et irresponsable. Il y a d’innombrables problèmes qu’on balaie du revers de la main», peste Yolande Boulanger, qui a perdu son petit-fils dans la tragédie du 6 juillet 2013 et qui fera partie des expropriés de ce projet.

La Coalition des victimes collatérales (CVC), dont elle fait partie, souligne que l’actuel tracé de la voie de contournement aura notamment des impacts non négligeables sur la nappe phréatique à laquelle s’abreuve la municipalité, qui risque d’être contaminée.

Sans parler des milieux humides qui seront détruits, des portions situées sur des terrains argileux instables, des coûts des travaux qui sont passés de 133M$ à près de 1G$, du tracé qu’ils considèrent comme plus dangereux que l’ancien en raison des nombreuses courbes...

«On soulève des drapeaux rouges depuis des années, mais on n’est pas écoutés. On a l’impression d’être dans un régime totalitaire», soupire Roger Venne, aussi membre de la CVC.

«On a assez souffert»

A contrario, la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic estime qu’il faut absolument «sortir le train du centre-ville».

Notamment en raison de la configuration de la ville, située dans le fond d’un creuset, des courbes importantes de l’actuelle voie ferrée à l’entrée et à la sortie de la municipalité, et de la pente – la deuxième plus importante au Canada – à Nantes.

«On est dans une situation géographique et structurelle qui fait qu’on est à risque. On est à la merci d’un train – qui atteint maintenant jusqu’à 250 wagons – qui peut partir à la dérive n’importe quand», explique Robert Bellefleur, porte-parole du regroupement.

Plusieurs personnes restent traumatisées par la catastrophe survenue il y a près d’une décennie et n’attendent que cette voie de contournement pour vivre dans la quiétude.

«Des citoyens m’appellent encore dès qu’il y a un bruit particulier lié au train ou quelque chose qui sort de l’ordinaire. On a besoin d’être rassurés, on a assez souffert», soutient M. Bellefleur, qui est toutefois ouvert à l’idée qu’un autre tracé soit proposé.

Une mauvaise approche

Il n’y a pas à dire, la voie de contournement de 12,5 km proposée actuellement est loin de faire l’unanimité. Les villes de Nantes et de Frontenac, qui seront aussi traversées par celle-ci, ont d’ailleurs retiré leur appui au projet, en début d’année.

L’échéancier initial prévoyait que le projet serait complété en 2023. Or, on est encore loin du compte, alors que les travaux n’ont pas encore été enclenchés.

«Personne ne s’entend, il y a beaucoup de chicane. Ce chemin de fer là est en train de déchirer des familles», lance Isabelle Bolduc, une citoyenne rencontrée à Lac-Mégantic.

Dans tous les camps, on s’entend toutefois pour dire que la gestion et la communication entourant le projet – au niveau du fédéral, du Canadien Pacifique (CP) ou de la municipalité – laissent à désirer depuis le départ.

«C’est tragique de voir que ce projet-là, qui devait à la base tous nous unir et nous permettre de guérir, nous déchire finalement plus qu’autre chose. L’approche a été mal faite à la base», conclut M. Bellefleur.



Des avis qui diffèrent

«C’est difficile de se tenir debout quand il vente autant, mais quand je me couche le soir, je sais que je fais la bonne affaire.»

- Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

«On se rend compte que le but premier n’est finalement pas le rétablissement social. Ça servira surtout à améliorer les profits du CP [Canadien Pacifique].»

- Raymond Savoie, citoyen dont la maison presque centenaire sera rasée pour la voie de contournement.

«Si on avait réglé ça rapidement, les gens auraient encore la tragédie en tête. Mais le temps a fait son œuvre et ce déchirement dans la population est là pour rester.»

- Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic.

«Sur l’heure du midi, on arrive souvent en retard à cause du train qui coupe la ville en deux. Ça ferait du bien si on pouvait libérer le centre-ville.»

- Dragan Popara, propriétaire du restaurant Citron vert.

«C’est une décision qui, à la base, a été prise sur le coup de l’émotion. Ils prennent le problème et ils le déplacent ailleurs.»

- Yolande Vallée, citoyenne qui sera expropriée.

Tragédie de Lac-Mégantic,

