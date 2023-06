Wimbledon: il y a des vedettes du circuit qui ne doivent pas être heureuses de leur tirage au sort...

LONDRES | C’est par tirage au sort que sont déterminées les confrontations au tennis. Mais à Wimbledon cette année, certains grands noms voudront sûrement plutôt parler d’un tirage du «mauvais sort», et ce, au grand plaisir des amateurs qui, eux, auront droit à des affrontements relevés dès le premier tour.

1. Stefanos Tsitsipas contre... Dominic Thiem

On a entendu un grand «ohhhh» de la part des journalistes sur place quand le nom du Grec, cinquième favori, a été accolé à celui de l’Autrichien. Non, Thiem n’est plus l’ombre de lui-même depuis cette sérieuse blessure au poignet qui l’a tenu loin des courts durant de longs mois en 2021. Dire que l’année précédente, l’ancien numéro 3 mondial (il est actuellement 90e) avait remporté les Internationaux des États-Unis.

Photo AFP

Mais les deux rivaux se connaissent bien, et c’est même Thiem qui domine leur face-à-face, avec cinq victoires contre quatre revers.

Et dans leur seul affrontement depuis 2020, disputé au printemps à Madrid, sur l’ocre, la surface de prédilection de l’Autrichien, Tsitsipas s’était imposé au bris d’égalité de la troisième manche.

Le Grec peut au moins se consoler en se disant qu’en cas d’élimination précoce, mardi, il pourra trouver refuge dans les bras de sa nouvelle flamme, la joueuse espagnole Paula Badosa.

2. Matteo Berrettini contre... Lorenzo Sonego

Ça ne va pas bien pour Berrettini depuis le début de cette saison 2023. Finaliste au All England Club il y a deux ans, il ne figure même pas parmi les favoris cette année, tant ses résultats ont été désastreux (il est en ce moment 37e mondial).

Photo AFP

Comme un malheur vient rarement seul, l’ancien top 10 affrontera mardi son compatriote et ami Lorenzo Sonego (40e), qui lui a infligé une raclée il y a trois semaines sur le gazon de Stuttgart (6-1 et 6-2, en seulement 1h11min). Berrettini était pourtant le champion en titre de ce tournoi, dans lequel il avait aussi triomphé en 2019.

Désemparé, Berrettini avait quitté le terrain en larmes après avoir salué la foule.

3. Venus Williams contre... Elina Svitolina

À 43 ans, la légendaire Venus Williams en sera à son 92e tournoi majeur, elle qui profite d’un laissez-passer des organisateurs. Quant à Elina Svitolina, également une invitée, elle revient au jeu après avoir donné naissance à son premier enfant, fruit de son union avec le Français Gaël Monfils.

Les deux joueuses ne sont donc pas au sommet de leur art en ce moment. Williams joue peu depuis longtemps, mais l’ancienne numéro 1 mondiale aux sept titres majeurs a battu l’Italienne Camila Giorgi la semaine dernière à Birmingham.

Photo AFP

Ancienne top 3, l’Ukrainienne Svitolina a pour sa part atteint les quarts de finale à Roland-Garros le mois passé.

Dur de dire comment se traduira cette confrontation sur le court lundi (on l’imagine à la faveur de Svitolina), mais sur papier, l’affiche est alléchante.

D’autres confrontations de premier tour à surveiller: