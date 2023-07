Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

L’histoire du BlackBerry

Avant le iPhone, il y a eu le BlackBerry... Dans cette comédie dramatique, le cinéaste canadien Matt Johnson relate l’ascension fulgurante – et la chute brutale – de l’entreprise canadienne RIM, qui a révolutionné le monde des télécommunications au début des années 2000 en lançant son célèbre BlackBerry, le pionnier des téléphones intelligents. Tourné à la façon d’un faux documentaire (à la The Office), BlackBerry se distingue par son humour savoureux et son énergie franchement contagieuse. L’acteur montréalais Jay Baruchel brille sous les traits de l’ingénieur Mike Lazaridis, un des fondateurs de RIM.

► Où : Offert en vidéo sur demande

— Maxime Demers

Les coulisses de l’humour avec Marc Boilard

Avant de se faire connaître du grand public avec l’émission Testostérone, au début des années 2000, Marc Boilard était un agent d’artistes. Il avait sous son aile plusieurs grands humoristes de l’époque, dont Anthony Kavanagh, François Morency et Jean-Michel Anctil. Avec le nouveau balado Spécial du gérant, c’est son expertise en humour que Marc Boilard veut partager. Il décortique les dessous de cette industrie avec plusieurs invités passionnants.

► Où : Les plateformes de balados

— Raphaêl Gendron-Martin

Une troisième enquête pour le duo Bonneau et Lamouche

Quelle joie de retrouver l’imprévisible inspecteur Bonneau et son perspicace assistant Lamouche dans cette troisième enquête ! À l’instar de la paire qui semble avoir trouvé une belle manière de travailler ensemble, on sent que l’auteur, J. L. Blanchard, s’amuse encore plus dans La constellation du chat. On dévore les courts chapitres de ce roman dont l’intrigue repose sur une suite d’explosions laissant des cadavres de gens qui, en apparence, n’ont rien en commun. Toujours aussi maladroit et direct, Bonneau se laisse pourtant désormais attendrir par certains événements et personnes.

► Où : Dans toutes bonnes librairies

— Sarah-Émilie Nault