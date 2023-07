Alex Belzile avec les Rangers

À la recherche d'un contrat à un volet, Alex Belzile a trouvé preneur. C'est avec les Rangers de New York qu'il poursuivra sa carrière.

Le clan Belzile et les Rangers ont accepté de couper la poire en deux puisque seulement la deuxième année de l'entente sera à un volet.

S'il parvient à se tailler une place dans la formation des Rangers, il sera assurément un bon mentor pour les jeunes de l'organisation, dont Alexis Lafrenière. À Montréal, il a toujours été considéré comme un grand frère et il était très apprécié des jeunes. Pas surprenant que l'organisation l'avait nommé capitaine du Rocket de Laval.

En 31 matchs avec le Canadien, la saison dernière, il a inscrit 14 points, dont six buts. La fierté de St-Éloi se souviendra toujours du 12 février 2023. Cet après-midi-là au Centre Bell, face aux Oilers d'Edmonton, il a marqué son premier but dans la LNH. Il devenait le 20e joueur depuis l'an 2000 à briser la glace à plus de 30 ans.

À la fin de la dernière campagne, il fut le représentant du Canadien pour l'obtention du trophée Bill-Masterton, remis annuellement au joueur affichant persévérance, esprit sportif et dévouement au hockey.

« On a tenté de le garder à Montréal, même sur deux ans. Par contre, comme on lui a dit, rendu à 32 ans, il avait notre soutien pour aller chercher le plus d'argent possible. Et avec le nombre d’attaquants qu’on avait, on avait des limites que nous ne pouvions dépasser », a raconté Kent Hughes, par visioconférence.

Tranquille sur le marché

Ce nombre d'attaquants constitue également une raison pour laquelle le Canadien sera discret sur le marché des joueurs autonomes. Hughes a ajouté l'attaquant Philippe Maiilet et le défenseur Brady Keeper à l'organisation, mais c'est davantage pour servir les intérêts du Rocket de Laval.

« On ne veut pas bloquer la progression de nos jeunes joueurs, a souligné le directeur général du Canadien. Si on va chercher des gars de 32 ans, on craint que ça nuise à leur développement. »

Sans compter que le marché n'est pas des plus relevés cette saison .Vaut mieux attendre après la prochaine saison, alors qu'un joueur comme Mike Hoffman ne sera plus sous contrat, ce qui donnera 4,45 M$ de plus sur la masse salariale de l'équipe.