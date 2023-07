Des locataires soulagés de déménager après des mois de recherche intensive

De nombreux locataires de Montréal étaient soulagés d’enfin pouvoir déménager après des mois de recherche intensive, mais en faisant des concessions, certains ont eu de mauvaises surprises à leur arrivée dans leur nouveau logement.

«Quand on est rentrées, c’était vraiment dégueulasse. Il y a de la moisissure, se désole Éva Muquet-Vaillant, rencontrée devant chez elle, sur la rue Saint-Urbain. Ça fait comme six fois que je déménage et c’est pas mal le pire [appartement].»

Après avoir été évincée, elle a ainsi dû se tourner vers un endroit plus cher qu'espéré, mais aussi moins propre et moins spacieux.

«Il y a du choix, mais il faut toujours que tu aies 10 000 autres options [en raison de la forte demande]», soulève la jeune femme.

Somme toute, Mme Muquet-Vaillant et sa colocataire Sofia Ciandella, toutes deux âgées de 22 ans, faisaient partie des nombreux citoyens à poser leurs boîtes dans un tout nouveau logis, comme chaque année, le 1er juillet.

En sillonnant les rues de la métropole, on pouvait apercevoir de nombreux camions blancs remplis de meubles ou encore des remorques soigneusement configurées.

Les Montréalais ont dû se méfier de la température, alors que quelques épisodes de pluie sont intervenus dans le travail des déménageurs. La température ressentie en fin de journée atteignait les 35 °C, selon Météo Média.

Compétitif

«C’est le dernier jour de travail, résume Auguste Spengler, devant un camion, sur le boulevard Saint-Joseph. [Les démarches] ont été longues et compliquées.»

«Il fallait être prêt à payer plus cher, être prêt à se décider plus rapidement, même si on n’était pas sûr que l’appartement nous plaisait vraiment», ajoute celui qui avait à ses côtés sa copine Mollie Soroczan-Wright.

Tom Gogan, 25 ans, qui comptaient sur plusieurs amis pour déménager, a pris au moins deux mois pour faire son choix.

«On déménage à 10 minutes [de l’appartement], indique le jeune homme originaire du Nouveau-Brunswick. Ce n’était pas trop difficile de trouver, mais c’est compétitif.»

Top chrono

Un couple rencontré par Le Journal a de son côté rapporté avoir appris à la dernière minute qu’un propriétaire s’était interposé pour une sous-location temporaire.

En seulement 24 heures, ils ont pu trouver une solution de rechange.

«Nous avons vraiment été chanceux, raconte Chloe Rodriguez. [Une connaissance] nous a dit qu’elle une chambre, qu’on pouvait la prendre.»

«Nous sommes tellement soulagés, mais hier nous pensions devenir sans-bris», lâche-t-elle en riant, pendant que son copain, Liam Douglas, s’apprêtait à retirer leur matelas du toit de leur véhicule.

Grand stress

Véronique Laflamme, porte-parole pour le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), constate un «grand stress» chez des citoyens qui espèrent trouver la perle rare.

Ceux-ci «se trouvent dans une situation très dure, notamment à Montréal, où la situation du logement se détériore très rapidement, indique-t-elle. Les logements qui sont disponibles sont très chers.»

En matinée samedi, la Ville de Montréal accompagnait 107 ménages dans la recherche de logis. Du lot, 25 familles avaient besoin d’un hébergement temporaire.

«Souvent, c’est parce que les gens [qui] n’ont pas trouvé de logement, n’ont pas d’aide de voisins, amis ou parenté», soutient Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

«On assure avec le programme de l’OMHM [Office municipal d'habitation de Montréal] de leur fournir un logement pour couvrir les besoins à court terme», ajoute-t-il.

À moins de 12 heures du 1er juillet, le FRAPRU estimait qu’au moins 680 ménages de partout au Québec n’avaient toujours pas de toit permanent.