Les gars: la violence c’est dans leurs gènes

Les forces de l’ordre ont procédé à quelque 1300 arrestations après quatre nuits d’émeutes provoquées par le tir meurtrier d’un policier français contre un conducteur de 17 ans qui refusait d’obéir à un ordre d’obtempérer.

Le président Macron a demandé aux parents de ne pas laisser leurs enfants sortir le soir. Il aurait dû dire leurs garçons. C’est une caractéristique des jeunes mâles d’aimer s’adonner à des actes de violence, de vandalisme et de pillage. Pas seulement en France.

La violence pour le plaisir de la violence est malheureusement une caractéristique des mâles des espèces de grands singes, dont la nôtre. C’est dans nos gènes. Dès qu’ils atteignent l’âge de la puberté, les petits chimpanzés, inoffensifs et charmants, se transforment en brutes agressives gonflées à la testostérone.

La plupart des actes de rage destructrice, des meurtres et des crimes violents perpétrés dans toutes les sociétés humaines sont le fait de jeunes hommes. Les leaders politiques savent utiliser leur besoin de violences destructrices. Ce sont eux qui sont recrutés ou qui se portent volontaires pour faire la guerre, pour tuer, exterminer, détruire. Ils constituent en Ukraine la «chair à canon», que les belligérants déploient en première ligne.

En voiture comme à la guerre

Les jeunes hommes se croient immortels. La mort, c’est pour les autres, les vieux, les femmes, pas pour eux. C’est pourquoi ils prennent tant de risques au volant d’une voiture.

Qui sont les principaux responsables d’accidents d’automobile mortels? De jeunes mâles, souvent en état d’ébriété, accompagnés de jeunes femelles qu’ils veulent impressionner. D’ailleurs, les assureurs exercent une discrimination monétaire positive en faveur des jeunes conductrices prudentes, qui sont génétiquement protégées contre la surdose de testostérone. J’ouvre ici une parenthèse. Je me demande comment ils classent les LGBT±<^>?

Ces folies automobiles masculines expliquent l’extraordinaire succès de la série des films The Fast and the Furious (Rapides et dangereux ou furieux?) qui ont amassé quelque 6 milliards de dollars américains au box-office. Leurs intrigues répétitives sont axées sur des vols de voiture et des courses-poursuites effrénées et insensées dans les rues de grandes villes américaines.

Bon, d’abord, un avertissement: je n’ai visionné aucun de ces films, je ne rapporte que ce qui s’en dit sur la toile. On débat dans les médias sociaux des scènes les plus stupides et les plus ridicules de la série.

Les gars adorent tout ce qui concerne les voitures, encore plus lorsque cela implique des niveaux d’action caricaturaux défiant les lois de la physique. Ça satisfait la psyché masculine.

Ce qui est indécent c’est que les producteurs de ces films d’action stupides présentent ces poursuites et fusillades en voiture comme des célébrations des «valeurs familiales américaines». Il faut dire que la famille américaine n’est plus ce qu’elle était: une mère et un père mariés et ayant des enfants représentent désormais moins de 20% des ménages.

La course vers les milliards

The Fast and the Furious se classe actuellement au neuvième rang des séries de films les plus rentables de tous les temps.

Quand vous voyez un sinistre imbécile conduire dangereusement son véhicule au point de constituer une menace pour les autres, dites-vous que c’est probablement un adepte de ces films. Pour moi, il ne fait aucun doute que ce genre de divertissement crée chez les mâles une pulsion par mimétisme qui explique de nombreux accidents mortels. Moé aussi chu capable!

Tant que les gars mentalement âgés de 12 ans rempliront les cinémas pour les voir avec leurs blondes et qu’ils rapporteront des milliards, les producteurs vont continuer à en faire. Vroom, vroom, vroom.