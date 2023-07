Félix Auger-Aliassime se montre rassurant: «Une autre bonne période va venir bientôt»

LONDRES | Sa première moitié de saison a été marquée par des blessures, dont une à un tendon du genou gauche qui reste parfois douloureuse. Il y a aussi ces défaites surprenantes, compte tenu de l’état de grâce dans lequel il se trouvait à la fin de la dernière année. Malgré tout, Félix Auger-Aliassime dit demeurer confiant, à deux jours de son premier match à Wimbledon.

«J’anticipe une autre bonne période qui va venir bientôt et où je vais recommencer à avoir des victoires», a-t-il déclaré samedi, lors de la traditionnelle journée des médias au All England Club.

Est-ce que ce sera à Wimbledon, où il a perdu dès le premier tour l’an dernier, mais aussi là où il a atteint les quarts de finale, son premier grand résultat en Grand Chelem, en 2021?

«Si je peux gagner le premier tour et continuer dans le tournoi, je pense que je peux faire quelque chose de bien, a affirmé le 11e favori du plus prestigieux des tournois majeurs [...] Je me sens prêt à attaquer le tournoi.»

Retrouver son meilleur classement... et encore mieux

Chose certaine, Félix ne semble pas se laisser abattre par ses pépins physiques et ses résultats en deçà des attentes. Devant les journalistes venus à sa rencontre, sa casquette ornée de son nouveau logo «FAA» sur la tête, le Québécois parlait de façon très sereine de ces derniers mois.

Mais surtout, des prochains. Car il estime encore pouvoir faire tourner le vent en sa faveur dans cette seconde moitié d’année. Il a d'ailleurs des buts en tête, comme «retrouver [son] meilleur classement», le sixième rang mondial, voire «mieux encore».

«Je ne suis pas énervé ou impatient, a-t-il pointé. J’ai accepté la dernière période. Il y a des saisons [plus difficiles] dans une carrière. Je ne le vis pas mal.»

«J’ai toujours la même confiance, la même ambition que j’ai ce qu’il faut pour gagner un tournoi comme celui-ci, a-t-il enchaîné [...] Jamais, même pour cette année, mes ambitions ne diminuent. J’ai encore de grandes ambitions pour cette année. Je vais essayer de faire le mieux pour la deuxième moitié de la saison.»

Un rival surprise

La première étape de ce retour «vers son meilleur classement», ce sera son match contre l’Américain Michael Mmoh, 119e mondial et repêché après avoir perdu au dernier tour des qualifications, lundi vers 7h15, heure de l’Est.

Félix devait initialement se mesurer au Serbe Filip Krajinovic, doué sur gazon, qu’il avait battu lors des leurs trois dernières confrontations après avoir perdu les deux premières. Mais le 204e mondial a annoncé samedi qu’il se retirait du tournoi, blessé au poignet.

Aux médias, «FAA» disait se réjouir d’affronter d’emblée un joueur qu’il avait déjà affronté par le passé. Le voilà maintenant face au néant. Il n’a jamais croisé le fer avec Mmoh, qui avait surpris en atteignant le troisième tour à Melbourne, en début d'année.

Mais, comme il aime le dire, «aucun tournoi n’est facile», qu’importe l’adversaire.

Il se voit gagner Wimbledon... un jour

Avec son puissant service, Félix Auger-Aliassime détient une arme qui pourrait un jour faire de lui le dernier joueur invaincu au All England Club, lors de l’ultime dimanche de la quinzaine.

Le joueur de 22 ans le sait. S’il espère gagner «tous les tournois du Grand Chelem», il affirme aussi que Wimbledon est un titre qu’il se voit bien remporter.

Mais pas si vite, ajoute-t-il. Car depuis longtemps, fait remarquer Félix – 20 ans, pour être précis – un sacre à Londres demeure l’apanage des Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray. Aucun autre joueur n’y a triomphé depuis 2003.

«Ça reste un tournoi difficile à gagner. Mais à un moment, [ils prendront tous leur retraite], et les jeunes vont commencer à le gagner...» soulève-t-il.