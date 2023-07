Grève du RTC : Marchand demande au ministre du Travail d’agir

Le maire de Québec a demandé une intervention rapide du ministre du Travail du Québec dans la grève des employés du Réseau de transports de la Capitale (RTC) qui a officiellement commencé ce samedi, au petit matin.

Bruno Marchand soutient que le ministre Jean Boulet doit agir et « prendre conscience que la situation est grave ».

« Si [la situation] dure ce sera encore plus grave. [...] Le gouvernement du Québec a adopté une loi il y a quelques années pour dire que nos transports en commun ne sont pas un service essentiel et il y a quelque chose, là, qui ne fonctionne pas. »

Même s’il n’a pas voulu s’avancer quant à la proclamation d’une loi spéciale par le ministre Boulet, le maire Marchand a précisé qu’il fallait une solution à court terme parce que la situation est « intenable ».

« On verra quel moyen il peut prendre, explique-t-il. À court terme, c’est sûr que changer la loi pour faire en sorte que ce soit un service essentiel, ça se fera pas. En même temps, il faut le faire rapidement parce qu’il y a d’autres négociations qui s’en viennent à Québec et au Québec avec d’autres instances syndicales. Si la loi ne change pas, on va se retaper la tête contre le même mur à chaque fois et ça va toucher des citoyens de Montréal, de Québec et d’autres villes au Québec. »

Le maire invite le ministre du Travail à se rendre sur le terrain pour « constater les dégâts » qu’un conflit comme celui-ci pourrait causer à long terme. Il voudrait que la loi soit modifiée pour « retirer l’épée de Damoclès » qui pend au-dessus de la tête des services de transports en commun de la province.

Inquiétude pour le FEQ

Bruno Marchand a également fait part de ses inquiétudes si le conflit devait se poursuivre jusqu’au début du Festival d’été de Québec. La Ville de Québec a travaillé en amont pour mettre sur pied un plan de secours dans les dernières semaines, advenant le cas où la grève doit se poursuivre.

« Tout est sur la table. [...] Cependant, ça ne reviendra jamais à l’état normal. Tout ce qu’on va pouvoir mettre en place ne couvrira pas l’ensemble des conséquences négatives d’avoir un arrêt du transport collectif. »