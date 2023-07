Canadien: Kent Hughes échange le défenseur Joel Edmundson aux Capitals contre deux choix au repêchage

Joel Edmundson vivait sur du temps emprunté à Montréal. Au cœur des rumeurs à la date limite des transactions, Edmundson n’avait pas changé d’adresse, revenant tout juste d’une autre blessure à son dos.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Suivez les signatures des joueurs autonomes

Un peu plus de trois mois plus tard, Kent Hughes a finalement trouvé un partenaire de danse pour Edmundson. Le Canadien l’a échangé aux Capitals de Washington contre un choix de 3e tour (qui appartenait avant au Wild du Minnesota) en 2024 et un choix de 7e tour en 2024.

Le CH a accepté d’aider financièrement les Capitals en conservant 50% de la dernière année du contrat du vétéran défenseur. Le Manitobain empochera 3,5 millions en 2023-2024. Il y aura donc une empreinte de 1,75 million sur la masse salariale du Tricolore.

«Joel n’a pas demandé un échange, il adorait Montréal, a dit Hughes lors d’une visioconférence. Il a déjà mentionné que ça lui donnait du stress la possibilité de vivre une transaction. L’an passé, je lui avais dit qu’il n’avait pas besoin de s’inquiéter, mais qu’il serait échangé avant que son contrat se termine.»

Un bon vétéran

Âgé de 30 ans, Edmundson a obtenu 13 points (2 buts, 11 passes) en 61 matchs l’an dernier. Il avait conservé un piètre dossier de -29. L’impact du défenseur gaucher ne se lisait toutefois pas sur une feuille de pointage. Il avait une influence positive au sein du vestiaire, servant de grand frère pour plusieurs jeunes arrières.

Avec David Savard et Mike Matheson, Edmundson était l’un des rares défenseurs avec beaucoup de métier à la ligne bleue montréalaise.

«Oui, Joel avait une grande présence au sein du vestiaire, a reconnu Hughes. Il était un meneur pour nous. Je lui ai dit que j’espérais qu’il va laisser une partie de lui dans le vestiaire et que les jeunes vont garder une partie de lui dans le futur.»

Même s’il a manqué 21 rencontres l’an dernier, Edmundson a terminé au deuxième rang de l’équipe pour les tirs bloqués, avec 149, et au quatrième rang pour les mises en échec, avec 112.

En 2019, il a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de St. Louis avant de partir la saison suivante pour Raleigh en Caroline du Nord.

Un regard vers l’avenir

Le départ d’Edmundson n’a rien d’une surprise.

Le CH comptera sur plusieurs défenseurs gauchers, avec Matheson, Kaiden Guhle, Arber Xhekaj et Jordan Harris parmi ceux qui auront une chaise en 2023-2024.

En conférence de presse, Hughes a réitéré son désir de faire confiance aux jeunes joueurs de l’équipe.