La mission européenne Euclid décolle pour explorer l'énergie sombre de l'Univers

La mission européenne Euclid, qui doit explorer deux grandes énigmes de l'Univers, l'énergie sombre et la matière noire, a décollé samedi depuis la Floride à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, selon une retransmission vidéo en direct de l'entreprise américaine.

AFP

Le télescope de deux tonnes, qui doit être positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre, a pour but de mieux comprendre la matière noire, qui assure la cohésion des galaxies, et l'énergie sombre, responsable de l'expansion de l'Univers. Elles constituent à elles deux 95% de l'Univers, mais restent l'un des plus grands mystères de la cosmologie.