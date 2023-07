Le CF Montréal surpris à domicile

Un but de Matias Pellegrini en première demie a fait la différence, samedi soir, alors que le New York City FC l’emporté 1-0 contre le CF Montréal au Stade Saputo dans un match retardé de plus d’une heure par le mauvais temps s’abattant sur la métropole.

Il s’agit seulement d’une deuxième défaite à domicile en 2023 pour la troupe de l’entraîneur Hernan Losada, contre sept victoires.

La première demie était plutôt sans histoire jusqu’à ce que Pellegrini marque d’un «ciseau» acrobatique qui risque de se retrouver dans les jeux de la semaine en MLS (à voir en vidéo principale).

Montréal a bien tenté de créer des choses en deuxième demie, laissant notamment Chinonso Offor et Jules-Anthony Vilsaint entrer en jeu afin de créer un peu d’attaque, en vain.

Le résultat du match aurait pu être pire pour le CFM, mais le gardien québécois Jonathan Sirois a poursuivi son excellente saison en effectuant six arrêts.

Le CF Montréal reprendra l’action samedi prochain, alors qu’il recevra Atlanta United.