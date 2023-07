Le CH ajoute un Québécois dans leur organisation

Le Canadien de Montréal a mis sous contrat le Québécois Philippe Maillet ainsi que le défenseur Brady Keeper sur les modalités d'une entente 'une saison.

Maillet a passé les deux dernières saisons dans la KHL avec le Metallurg de Magnitogorsk, totalisant 92 points (37 buts, 55 aides) en 113 matchs. L'homme natif de Lachenaie a disputé deux matchs avec les Capitals de Washington en 2020-2021. En 217 matchs dans l'uniforme du Reign d'Ontario et des Bears de Hershey, dans la Ligue américaine, Maillet a marqué 59 buts et ajouté 100 aides.

De son côté, Keeper a porté les couleurs des Canucks d'Abbotsford la saison dernière, amassant un but et cinq aides en 35 rencontres avant d'ajouter un but en deux matchs en séries.

Il a récolté 27 points (9 buts, 18 aides) en 107 matchs avec les Thunderbirds de Springfield, le Crunch de Syracuse et les Canucks. Keeper a également disputé deux matchs dans la LNH avec les Panthers de la Floride.

D'autres détails suivront.