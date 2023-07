En mode lecture: l’émancipation sous les bombes

Parfait pour les vacances d’été, un roman qui nous plonge au cœur du Nevada, à une époque où les essais atomiques étaient encore une attraction touristique.

Au début des années 1950, à Las Vegas, il était de bon ton d’assister en direct aux essais de bombes nucléaires. À condition, bien sûr, de porter des verres fumés pour se protéger les yeux ! Eh oui, autres temps, autres mœurs.

En tant qu’épouse du directeur scientifique de la base militaire Nevada Test Site, Summer Porter organise donc très régulièrement des « barbecues atomiques ». Il faut dire que de leur jardin, la vue sur le gros champignon blanc est imprenable.

En plus, le souffle chaud de l’explosion qui décoiffe et fait voler les chapeaux ne manque jamais d’amuser les convives !

Le paradoxe ? De tous les habitants du quartier, Summer est probablement la seule à se méfier de ces essais. Mais comme ce n’est pas un sujet qu’elle peut aborder avec son mari, elle préfère garder tout ça pour elle.

Une vraie bombe

Lorsqu’il rentre du travail, Edward n’attend d’elle qu’un bon repas.

Il ne supporte pas sa conversation et chaque fois qu’elle dit quelque chose, c’est toujours la même histoire : il ne tarde pas à se moquer d’elle ou à la rabaisser d’une manière ou d’une autre.

L’arrivée de Charlie va toutefois avoir un immense impact sur l’existence de Summer. Car contrairement à elle, Charlie sait conduire une voiture, s’habille de façon provocante, écoute du rock’n’roll et se moque des qu’en-dira-t-on. Mais surtout, elle rêve de se libérer du joug de son mari et de vivre sa vie comme elle l’entend. À mi-chemin entre Thelma et Louise et Beautés désespérées, un roman explosif qu’on a beaucoup, beaucoup aimé.

La colère

Voilà l’un de nos gros coups de cœur de l’été, si ce n’est pas de l’année. Et on n’est pas les seuls à avoir adoré ce livre : il a déjà reçu plusieurs prix (dont le Edgar Allan Poe et l’International Thriller Writers Awards) et la Paramount Pictures est en train d’en tirer une adaptation cinématographique.

L’histoire se déroule en Virginie. Isiah Randolph et Derek Jenkins, jeunes mariés et pères d’une petite fille de trois ans, ont tous deux été abattus d’une balle en pleine tête devant un bar de Richmond. Un crime homophobe gratuit ? Pas tout à fait...

Attention devant !

En vérité, les flics ne connaissent pas la raison de ces meurtres. Même après deux mois de recherches, ils n’ont pas l’ombre d’une piste et l’enquête patauge. C’est donc là que les pères des deux victimes décideront de s’en mêler.

Ils ont beau être très différents (à commencer par leur couleur de peau), Ike Randolph et Buddy Lee Jenkins ont certains points en commun : chacun d’eux a déjà passé plusieurs années en prison, ils n’ont jamais accepté l’homosexualité de leurs fils respectifs et tous deux sont habités par la rage. Une rage énorme qui va les pousser à aller jusqu’au bout, quitte à laisser quelques cadavres dans leur sillage.

Un super et superbe roman noir.