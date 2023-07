Photos souvenirs: Mario Jean

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste ainsi que quelques photos souvenirs.

Et de deux

Photo d'archives

L’humoriste de 33 ans, en 1998, alors qu’il présentait son second spectacle, Mario Jean 2, pour lequel il recevra une certification platine pour plus de 100 000 billets vendus, le début de la grande aventure humoristique. Mario donnera plus de 1600 représentations de ses spectacles. Il en est aujourd’hui au rodage de son septième spectacle.

Collectionneur

Photo d'archives

Il y a 25 ans, l’humoriste, fan du Capitaine Haddock et de Tintin, nous présentait sa vaste collection d’objets du célèbre jeune reporter. Amusante coïncidence de la vie, le plus jeune fils de Mario, David

Simard-Jean, vient de commencer une carrière de journaliste au quotidien l’Acadie Nouvelle de Caraquet. Mario a un autre fils, Dominic.

Célèbre camelot

Photo d'archives

Mario en 1995, lors de son premier spectacle solo, faisait connaître son exceptionnel personnage de Ti-Guy Beaudoin, livreur de journaux qui commentait l’actualité de son air naïf. Inspiré d’un individu de son patelin natal à Chicoutimi, Ti-Guy lui aura ouvert bien des portes. C’était quatre ans après sa sortie de l’École nationale de l’humour.

Charismatique

Photo d'archives

Sur scène à Québec en 1996, Mario en pleine action. Il était déjà devenu l’un des humoristes préférés des Québécois. Lui qui avait fondé la Ligue universitaire d’improvisation de Trois-Rivières (LUITR), il excellait déjà sur scène. Il avait aussi cassé la glace à la radio aux côtés de Patrice L’Écuyer à Un matin n’attend pas l’autre de CKMF.

Excellent comédien

Photo d'archives

Dans la série Nos étés diffusée à TVA dès 2005, il y a près de vingt ans, Mario campait le rôle de Marcelin Landry, avocat et grand buveur. Il a joué plusieurs rôles comiques et dramatiques, incarnant notamment le tragique Firmin dans Au nom du père et du fils et le beau Coco dans Histoires de filles.

♦ Mario Jean interprète un père Noël louche dans la pièce culte Le père Noël est une ordure, un grand classique du théâtre français (et du cinéma), entouré d’une distribution exceptionnelle : Jean-Michel Anctil, Josée Deschênes, Brigitte Lafleur, Pierre-François Legendre et Claude Prégent. Cette pièce écrite par des personnalités françaises, dont Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Christian Clavier et Gérard Jugnot raconte le Noël de deux bénévoles en poste dans les locaux de SOS Détresse Amitié (Jean-Michel et Josée) qui reçoivent la visite de personnages tous plus saugrenus les uns que les autres. Mise en scène d’André Robitaille. Du 30 juin au 19 août à la Maison des arts Desjardins Drummondville. Voir monarqueproductions.com.

♦ L’humoriste qui a livré des représentations à plus d’un million de spectateurs au fil de sa carrière est en rodage de son septième spectacle. Pour les billets, voir mariojean.com.

♦ On retrouve le comédien dans la populaire série télé de TVA créée par Fabien Cloutier, Léo. Il incarne le personnage de Landry.