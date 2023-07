Revisiter l’Histoire de la Nouvelle-France

À mi-chemin entre la fiction historique et le roman d’aventures, la première série d’Erik Leduc, Entre le lys et le lion, entraîne les lecteurs à la fin du 17e siècle, dans la vie quotidienne des Abénaquis, des Iroquois et des coureurs des bois. Dans le premier tome, Le serment d’Akian, les lecteurs font connaissance avec Akian, un jeune Abénaquis de 18 ans qui jure de venger la mort de sa famille et l’enlèvement de sa bien-aimée.

L’histoire débute en 1689 dans le village d’Oklono. Akian se plaint de broutilles au sujet de son frère. Ses soucis vont devenir plus graves lorsque la communauté sera victime d’une attaque sournoise des guerriers iroquois.

Akian, outré, prête serment sur les ruines de son village : il vengera les siens et retrouvera sa belle. Mais l’histoire de la fin du 17e siècle est tourmentée et le jeune homme se retrouvera au cœur des guerres coloniales qui ont marqué l’Amérique du Nord.

Sans s’y attendre, il deviendra le pivot du duel que se livrent la France et l’Angleterre, en quête de suprématie pour le commerce de la fourrure et les territoires de pêche.

Erik Leduc, en entrevue, confirme sa grande passion pour l’Histoire. Cet ancien avocat a à cœur de faire découvrir la vie des héros connus ou moins connus qui ont marqué notre histoire.

Photo fournie par les Éditions Hurtubise

Pendant la guerre coloniale

Le premier tome de la série historique se déroule au début de la première guerre coloniale, celle qui s’appelle la guerre de la ligne d’Augsbourg.

« Elle a duré neuf ans, mine de rien », rappelle-t-il.

« Je me suis toujours intéressé à l’histoire, depuis que je suis jeune, mais je ne m’intéressais pas à l’histoire de la Nouvelle-France parce que je trouvais ça plate, à cause de ce qu’on nous avait enseigné à l’école. Je m’intéressais plus à la Deuxième Guerre mondiale, à l’Empire romain, à l’Empire perse, au Moyen Âge. »

Ces dernières années, des chroniques de Gilles Proulx à Radio Ville-Marie sur les héros de la Nouvelle-France ont piqué sa curiosité.

« J’ai vraiment tripé. Il en a fait une sur Pierre Le Moyne d’Iberville, et c’est celle qui m’a un peu inspiré ce livre-là. Ça m’a amené à vouloir étudier plus la Nouvelle-France. »

« À la même époque, mes enfants commençaient le secondaire, et ce que je lisais dans le livre d’univers social, c’était plate, plate, plate. »

Action et aventure

Aussi s’est-il tourné vers la fiction pour revisiter le 17e siècle et y ajouter de l’action et de l’aventure.

« J’ai voulu faire une fiction qui serait intéressante pour les gens qui ne s’intéressent pas à l’histoire, même si en lisant, on va apprendre sur l’histoire. »

Il voulait mettre de l’avant la présence abénaquise.

« Pour Akian, j’ai cherché un vrai guerrier abénaquis qui aurait existé et je n’en ai pas trouvé. J’ai créé Akian, qui est un melting-pot de tout ce que les Abénaquis faisaient : ami d’Iberville, chasseur et bon guerrier. »

Erik Leduc est mordu d’histoire depuis longtemps.

Il habite à Vaudreuil.

Il a pratiqué le droit pendant plusieurs années avant de se lancer dans l’agriculture.

Le deuxième tome paraîtra à l’automne.

EXTRAIT

« — Alors, laisse-moi résumer. Les Iroquois ont enlevé une fille qui se fout peut-être de toi, et tu veux t’aventurer dans l’antre de l’ours, au lac Ontario, pour aller la leur arracher. Et tu t’attends à ce que je vienne avec toi et que nous tuions chacun des deux mille Iroquois qui se mettront sans doute en travers de notre chemin ? Je n’oublie rien ?

— À vrai dire, je m’attendais à ce que tu viennes, mais avec quelques coureurs des bois de plus, ajouta Akian. »