The Weeknd: The Idol est «presque éducatif» sur les pièges de la célébrité

The Weeknd considère que sa série «The Idol» peut en apprendre beaucoup sur le prix de la gloire.

Le drame de HBO, que le chanteur a co-créé, raconte l'histoire d'une pop star troublée nommée Jocelyn, jouée par Lily-Rose Depp, qui est séduite et soumise à un lavage de cerveau par un propriétaire de boîte de nuit et gourou appelé Tedros.

La star canadienne, qui joue Tedros, a reconnu dans une interview pour «Variety» que travailler sur la série lui avait fait voir la célébrité différemment et qu'il espérait que cela ouvrirait les yeux du public sur ce à quoi elle ressemblait réellement. «Eh bien, mon objectif était que les gens ressentent ça quand ils le regardent, vous savez, et qu'ils réévaluent (la renommée), a-t-il déclaré. C'est presque éducatif, que c'est ce qui vient avec le fait d'être incroyablement célèbre. Vous êtes entouré de gens dont vous n'êtes pas sûr des véritables intentions, même s'il semble qu'elles soient bonnes. On ne sait jamais.»

Notant à quel point sa situation était différente de celle de Jocelyn, il a ajouté: «J'ai eu beaucoup de chance d'avoir autour de moi des gens que j'ai connus presque toute ma vie, ce qui est important et c'est un cadeau.»

Dans la série, Jocelyn est entourée de gens qui ne lui refusent rien, à l'exception de Nikki Katz, la directrice de maison disque jouée par Jane Adams, qui n'hésite pas à lui présenter la réalité telle qu'elle est. «Rien n'est pire qu'une personne qui vous dit tout le temps oui, surtout quand vous êtes entouré de ces personnes. Et quand vous voyez un personnage comme Nikki, qui n'est pas comme ça, elle peut sembler être une mauvaise personne, mais vous l'aimez aussi pour son honnêteté», a-t-il déclaré. «The Idol» a reçu de nombreuses critiques négatives au cours de sa diffusion, mais le chanteur a affirmé que cette réaction était «complètement attendue».

Le dernier épisode sera diffusé dimanche.