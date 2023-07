Titan : 9 questions laissées sans réponse

Des sous-débris du Titanic et des restes humains ont été récupérés, voici 9 questions auxquelles nous n’avons toujours pas de réponse.

La recherche du submersible Titan, qui a duré cinq jours, s'est terminée le 22 juin lorsque des débris ont été découverts près de l'épave du Titanic.

Le PDG et fondateur d'OceanGate, Stockton Rush, l'explorateur milliardaire britannique Hamish Harding, le célèbre plongeur français Paul-Henri Nargeolet et l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman, ont entrepris le voyage d'une vie le 18 juin, parcourant environ 13 000 pieds sous la surface de l'océan Atlantique pour visiter l'épave du célèbre navire.

Toutefois, les cinq explorateurs ont connu un destin similaire à celui du Titanic.

Le 28 juin dernier, des responsables ont déclaré que des débris et des restes humains présumés avaient été récupérés au fond de la mer où avait eu lieu l’implosion mortelle.

Même si nous connaissons le sort qu’a subi le submersible, voilà que certaines questions demeurent toujours sans réponse.

Qu'est-ce qui a fait imploser le sous-marin ?

Le contre-amiral Mauger a déclaré aux journalistes que la découverte de débris avait révélé que le sous-marin et ses occupants étaient morts d'une «implosion catastrophique».

«En consultant des experts du commandement, les débris sont compatibles avec la perte de la chambre de pression», a-t-il déclaré en entrevue au journal The Independant.

Une implosion sous-marine signifie que le navire, sous une pression intense due aux profondeurs de l'océan, s'est soudainement et violemment refermé sur lui-même.

The Independant rapport qu’on ne sait pas exactement où l'implosion s'est produite, mais le trajet vers l'épave devait prendre environ deux heures et le navire a perdu le contact environ une heure et 45 minutes plus tard.

La cause de l'implosion reste incertaine pour le moment, mais plusieurs problèmes de sécurité avec le submersible Titan avaient été soulevés, détaillant tous les problèmes potentiels avec le sous-marin.

La conception bon marché est-elle à blâmer?

Outre le choix des matériaux, des questions ont également été posées sur les éléments préfabriqués utilisés pour assembler le sous-marin, rapporte The Independant.

Dans une entrevue en novembre, le PDG d'OceanGate, Rush, s'était vanté que le sous-marin fonctionnait avec une télécommande de jeu vidéo et que ses composantes avaient été achetées à Camping World.

Rappelons que l'ancien directeur des opérations maritimes de la société, David Lochridge, avait accusé OceanGate d'avoir ignoré ses préoccupations en matière de sécurité concernant le Titan.

M. Lochridge avait commencé à travailler avec OceanGate en 2015 et aurait été chargé de mener un dernier examen de sécurité du Titan.

Dans son procès, M. Lochridge avait soulevé des «problèmes de sécurité critiques» concernant la «conception expérimentale et non testée» du sous-marin. L’homme avait ensuite été licencié.

Pourquoi les morceaux de débris étaient-ils si gros?

Ce sont des robots de haute mer qui ont ramené les débris du Titan à la surface, rapporte The Independant.

Même si les images des pièces récupérées au fond de l’océan en ont fait réagir plus d’un, le professeur de physique de la Northeastern University, Arun Bansil, a déclaré que l'épave était conséquente avec les évènements.

«La défaillance initiale de Titan se serait produite au niveau de ses maillons les plus faibles, tels que des défauts dans la coque», explique-t-il en entrevue avec The Independant. «Une fois qu'une fissure s'ouvre, cependant, de gros morceaux de la coque ne subiront plus de forces très violentes et resteront plus ou moins intacts.»

Comment les autorités ont-elles récupéré des «restes humains présumés» ?

La Garde côtière américaine avait précédemment déclaré qu'en raison de la profondeur des débris et de la nature de la mort des passagers, il était peu probable que des restes humains soient retrouvés, rappelle The Independant.

Toutefois, le 28 juin, les autorités ont annoncé avoir récupéré des «restes humains présumés» au fond de la mer. Les professionnels de la santé vont maintenant effectuer une analyse formelle pour confirmer qu’il s’agit bel et bien de restes humains.

Pourquoi OceanGate annonce-t-il toujours des visites ?

Plus de 10 jours après la tragédie et une semaine après sa confirmation, le site web d'OceanGate propose toujours des dates disponibles pour deux expéditions de huit jours l'année prochaine pour aller observer le Titanic.

L'avenir de l'entreprise est incertain, rapporte The Independant, car des experts de l'industrie ont déclaré au New York Post que toutes les expéditions prévues sur le Titanic avaient été annulées.

Si le sous-marin n'était pas sécuritaire, pourquoi pouvait-il emmener des touristes en expédition?

Étant donné que le Polar Prince et le Titan opéraient dans les eaux internationales, ils n'étaient soumis à la réglementation d'aucun pays, y compris une loi américaine exigeant que les submersibles passagers soient enregistrés auprès de la Garde côtière.

Quels étaient les bruits de cognement?

Le 20 juin, des bouées ont détecté des sons de cognement provenant de la zone de recherche, laissant croire que des survivants pourraient encore être retrouvés.

«Nous ne connaissons pas la source de ce bruit, mais nous avons partagé ces informations avec des experts de la Marine», avait alors déclaré le contre-amiral des garde-côtes américains John Mauger à The Independant.

Le son avait été détecté à 2 heures du matin, heure locale, par un avion canadien P-3.

Les responsables ont admis que les bruits n'étaient «pas concluants». Certains experts ont suggéré que le bruit de cognement était le bruit de débris du Titanic ou du Titan dans l'océan.

Les garde-côtes ont admis le 23 juin que la marine américaine avait détecté des sons compatibles avec une implosion ou une explosion quelque temps après la disparition du Titan le 18 juin et avant le lancement des efforts de sauvetage le lendemain. Les responsables ont déclaré que l'information n'avait pas été rendue publique à l'époque, car elle n'était pas définitive.

Pourquoi tant d'argent et d'efforts ont-ils été investis dans la recherche si les États-Unis savaient qu'ils avaient déjà implosé?

L'une des plus grandes questions qui demeure est pourquoi les responsables américains n'ont pas révélé le fait que l'équipement de la Marine américaine avait capté le son de l'implosion et pourquoi tant d'argent et d'efforts ont été investis dans l'opération de recherche et de sauvetage s'ils savaient que c'était futile.

Bien que la marine ait transmis les informations aux garde-côtes américains qui menaient les recherches, les informations n'ont pas été rendues publiques pendant l'opération, rapporte The Independant.

La Garde côtière américaine a déclaré qu’eux-mêmes, le Commandement unifié, la Marine américaine et la Garde côtière canadienne avaient pris sa décision de ne pas divulguer les informations sur l'anomalie acoustique, parce qu'ils ne voulaient pas perturber la mission de recherche et de sauvetage.

OceanGate fera-t-elle face à des poursuites judiciaires ?

Avant de se lancer dans l’aventure sous-marine, les cinq passagers avaient signé des décharges de responsabilité acceptant que cela puisse entraîner la mort.

La renonciation peut ne pas protéger OceanGate d'éventuelles poursuites judiciaires par les familles des victimes.

«S'il peut être établi que l'implosion a été causée par des défauts à la mécanique ou à l'ingénierie du sous-marin, la partie responsable peut être tenue responsable, même si une renonciation a été signée», a expliqué Timothy E Allen, avocat et ancien agent des services secrets, au journal The Independant.