Un jeune pilote de 18 ans meurt lors d'une course du championnat d'Europe

Le pilote néerlandais Dilano van 't Hoff, 18 ans, s'est tué samedi matin à Spa, en Belgique, lors d'une course du championnat d'Europe de Formule régionale, un drame «incroyablement triste», selon son compatriote, le champion du monde de F1 Max Verstappen.

Selon un communiqué de l'organisation et des témoins sur place, l'accident s'est produit dans le dernier tour de la course, vers 10 heures, lorsqu'une collision en chaîne s'est produite dans la ligne droite des Combes alors qu'il pleuvait abondamment.

Cette course était prévue en avant-programme des 24 Heures de Spa qui se sont élancés à 16h30 (14h30 GMT) après une minute de silence.

Selon le quotidien belge La Dernière Heure/Les Sports, la monoplace de Van 't Hoff a heurté le rail à plus de 200 km/h et s'est retrouvée en travers de la piste. Un pilote qui suivait n'a pu l'éviter et l'a percuté de côté.

Dilano van 't Hoff avait été champion d'Espagne de F4 en 2020. Il roulait pour l'équipe MP Motorsport.

Les circonstances de l'accident rappellent celles dans lesquelles le Français Anthoine Hubert avait trouvé la mort en F2 il y a près de quatre ans. Un drame qui s'était alors joué un peu plus haut sur le circuit ardennais, au niveau du Raidillon, cette impressionnante courbe en côte abordée à toute vitesse et se terminant à l'aveugle.

Un scénario tragique qui a fait réagir les pilotes de F1 Lance Stroll et Max Verstappen, en compétition ce week-end au GP d'Autriche.

«Ça me brise le coeur. Je pense que l'Eau Rouge à Spa doit être examiné parce que nous avons perdu deux pilotes là-bas en quatre ou cinq ans», a expliqué Stroll. «C'est vraiment dangereux. Nous le disons chaque année et ce n'est pas juste. Il faut que ça change», a insisté le pilote Aston Martin tandis que Verstappen refuse a priori d'incriminer le circuit spadois après le décès de son jeune compatriote.

Murió el piloto neerlandés de 18 años, Dilano Van't Hoff, tras sufrir un terrible accidente mientras competía en la Fórmula Regional European Championship en el circuito Spa-Francorchamps, en Bélgica.

Le champion du monde de F1 qui s'est dit «incroyablement triste», a demandé que les leçons de cet accident soit tirées.

«Nous devons examiner ce genre de situations. C'est facile de blâmer la piste, mais je pense aussi qu'en regardant à quel point elle était mouillée et ce genre de choses, il y a certainement des éléments auxquels nous devons penser pour l'avenir», a-t-il indiqué, précisant ne pas connaître personnellement son jeune compatriote, mais «pas mal de personnes de l'équipe MP Motorsport».

Dilano «était un pilote prometteur qui avait les mêmes rêves que nous avions tous quand nous avions son âge, arriver en Formule 1».