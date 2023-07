Une nouvelle tendance de bronzage toxique fait fureur

Une vieille et dangereuse tendance de bronzage fait un grand retour en raison de sa diffusion sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et les experts sonnent l’alarme.

La mauvaise idée consiste à verser de la bière sur la peau pour bronzer, certains internautes affirmant qu'elle offre «le meilleur bronzage de tous les temps» tout en étant abordable, rapporte le média britannique, The Sun.

Mais les spécialistes le soulignent: non seulement la bière rend la peau collante, attire les insectes, déshydrate, et vous expose à des coups de soleil, et sans oublier, d’un cancer de la peau.

«Je peux à peine croire que cette folie existe. Il s'agit d'une soi-disant "tendance" extrêmement dangereuse avec des conséquences potentiellement très graves», explique Kathryn Clifford, cofondatrice de l'association caritative de sensibilisation au cancer de la peau Skcin, à la publication britannique.

«Les amateurs de bronzage de toutes sortes courent un risque sérieux de développer tous les types de cancer de la peau. La brûlure de la peau par coup de soleil est fortement liée au développement du mélanome, la forme la plus grave de la maladie. En outre, le cancer de la peau est disproportionnellement élevé chez les jeunes adultes et l'un des cancers les plus meurtriers dans le groupe d'âge des 15 à 34 ans», précise la spécialiste.

Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus courante.

Environ le tiers de tous les nouveaux cas de cancer au Canada sont des cancers de la peau et le taux continue d'augmenter. Environ 1200 Canadiens meurent chaque année des suites d’un cancer de la peau causée par un mélanome, selon les données de la Société canadienne du cancer.

«La surexposition aux rayons UV cause 95% des mélanomes, ce qui les rend presque entièrement évitables», explique pour sa part Anne Cust, présidente du comité national de la peau du Conseil du cancer en Australie.

D’autres experts avertissent que l’utilisation de la bière, sans aucun SPF, augmente évidemment le risque de coups de soleil, et aussi de vieillissement prématuré de la peau.

Les gens pensent que l’utilisation de la bière peut activer le bronzage en raison du houblon qui augmenterait la production de mélanine, substance qui rend la peau plus foncée.

Toute méthode utilisée pour accélérer le bronzage fait en fait plus de mal que de bien et entraînera des lésions cutanées permanentes, soutiennent les spécialistes.

En Grande-Bretagne, plusieurs appellent à l’interdiction de ce genre de contenu largement trouvé sur TikTok.

En Australie, où les autorités ont pris des mesures, TikTok interdit activement ce genre de contenus. Des messages d’avertissements apparaissent également sur les vidéos en lien avec le bronzage.