Voici les 25 meilleures chansons des Cowboys Fringants - Positions 10 à 6

Peu de groupes ont autant marqué le Québec que Les Cowboys Fringants. À l’aube d’une série estivale de concerts durant laquelle le quatuor chouchou des Québécois renouera avec les plaines d’Abraham lors du Festival d’été de Québec, Le Journal a pensé vous offrir cette sélection des 25 plus belles chansons des Cowboys. Serez-vous d’accord avec notre numéro 1 ?

10. Les maisons toutes pareilles

(Les Antipodes, 2019)

Avec L’Amérique pleure et D’une tristesse, ce somptueux festin de cordes forme une exquise trilogie de pièces au regard tristement lucide sur notre époque, où des milliards d’humains se font croire que tout va bien dans leur grosse piaule de 5000 pieds carrés. Le sens de la formule de Jean-François Pauzé fait encore mouche. (CB)

9. 8 secondes

(La Grand-Messe, 2004)

Le sort de la planète ne faisait pas les manchettes en 2004 quand les Cowboys Fringants ont tiré la sonnette d’alarme en s’en prenant aux grandes corporations qui « jouent la Terre au Monopoly », dans ces quatre minutes d’exaltante indignation où se distingue particulièrement le violon de Marie-Annick Lépine. (CB)

8. Paris-Montréal

(Que du vent – 2011)

En novembre 2011, les Cowboys lançaient un album qui allait être plutôt boudé par les fans : Que du vent. Sur ce disque, toutefois, on retrouvait l’intense Paris-Montréal. En février 2012, j’avais suivi le groupe en Europe et j’avais pu le voir faire cette nouvelle pièce à l’Olympia de Paris. Inutile de vous dire à quel point les spectateurs avaient réagi en l’entendant ! (RGM)

7. Sur mon épaule

(Les Antipodes – 2019)

Cette pièce toute douce fait un bien fou à tous ceux qui passent à travers des moments difficiles. C’est agréable de se faire rappeler avec une aussi belle chanson qu’il y a toujours, quelque part, une épaule sur laquelle poser sa tête en cas de besoin. (SEN)

6. La manifestation

(Break syndical – 2002)

Cette pièce raconte avec ironie la débâcle d’une manifestation contre la déforestation devant la compagnie Domtar, qui tourne en freak show entre quelques hippies et des policiers. En spectacle, impossible de rester en place en portant le fameux chandail vert de Break syndical et en criant : « À la manifestation, on rêvait d’révolution » ! (SEN)