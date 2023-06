Voici les 25 meilleures chansons des Cowboys Fringants - Positions 20 à 16

Peu de groupes ont autant marqué le Québec que Les Cowboys Fringants. À l’aube d’une série estivale de concerts durant laquelle le quatuor chouchou des Québécois renouera avec les plaines d’Abraham lors du Festival d’été de Québec, Le Journal a pensé vous offrir cette sélection des 25 plus belles chansons des Cowboys. Serez-vous d’accord avec notre numéro 1 ?

20. Octobre

(Octobre – 2015)

« Et octobre vient de passer en coup d'vent, une autre année où je n'ai pas pris le temps, de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. » Existe-t-il une meilleure façon de chanter le temps qui passe trop rapidement ? Ma chanson préférée du groupe, car elle me force à m’arrêter pour savourer les petites choses de la vie. (SEN)

19. D’une tristesse

(Les Antipodes, 2019)

Ne vous laissez pas berner par le rythme joyeux et les influences slaves festives. Portée par le chant révolté de Karl Tremblay, D’une tristesse pose le constat lapidaire que, ben, ça ne va pas très bien dans notre monde : « L’humain 2.0 cherche la marde comme une mouche ». Dans l’ombre de L’Amérique pleure, voici un trésor caché de l’album Les Antipodes. (CB)

18. Droit devant

(L’Expédition – 2008)

Un parent qui raconte à son enfant ce que la vie lui réserve : voilà l’histoire derrière cette chanson aux accents initiatiques. Elle est touchante, cette métaphore du périple en bateau pour parler de la vie dans laquelle il faut foncer la tête haute, en regardant droit devant. Un beau cadeau sur un album attendu par les fans du groupe pendant quatre longues années. (SEN)

17. Banlieue

(Motel Capri, 2000)

« C ́est comme si t’avais pris une paire de cutters, pis qu’t’avais coupé le cordon de mon cœur » est sans doute l’une des meilleures tournures de phrase de la chanson québécoise. Le parolier Jean-François Pauzé est passé maître dans l’art d’écrire des hymnes nostalgiques qui nous touchent encore autant deux décennies plus tard. (RGM)

16. Ces temps-ci

(La Grand-Messe – 2004)

Cette pièce allie à la perfection des couplets tristes chantés par un amoureux déchu et des refrains « hop la vie » qui donnent l’espoir, pour le protagoniste, d’un futur plus joyeux. On aime lorsque le groupe nous fait rire ainsi à travers la grisaille, celle d’un amour qui a fonctionné, mais qui n’est plus. (SEN)