Voici les 25 meilleures chansons des Cowboys Fringants - Top 5

Peu de groupes ont autant marqué le Québec que Les Cowboys Fringants. À l’aube d’une série estivale de concerts durant laquelle le quatuor chouchou des Québécois renouera avec les plaines d’Abraham lors du Festival d’été de Québec, Le Journal a pensé vous offrir cette sélection des 25 plus belles chansons des Cowboys. Serez-vous d’accord avec notre numéro 1 ?

5. En berne

(Break syndical, 2002)

Difficile de trouver un début d’album plus percutant que ce puissant titre engagé sur la fierté d’être québécois et d’avoir un pays. « Chu né dins années soixante-dix/ Dans un Québec en plein changement », chantait avec vigueur Karl Tremblay, accompagné de la batterie énergique de Dom Lebeau et de la mandoline distinctive de Marie-Annick Lépine. Je me souviens de la claque au visage que je m’étais prise en écoutant cette ouverture d’album pour la première fois. Jusque-là, les Cowboys étaient principalement perçus comme un groupe loufoque et festif. Mais avec En berne, la formation entrait dans les ligues majeures et nous démontrait qu’elle devait être prise au sérieux. (RGM)

4. Plus rien

(La Grand-Messe – 2004)

Plus la planète se réchauffe, plus cette chanson nous interpelle de manière bouleversante. C’est l’histoire de la fin du monde racontée par le « dernier humain de la Terre », pour qui la neige, l’eau et l’air purs ne sont que des souvenirs. On la chante le cœur serré avec le désir de protéger notre planète, avant qu’il ne soit trop tard. Réalisé en stop motion (une technique d’animation en pâte à modeler), le clip a été élu vidéoclip de l’année au Gala de l’ADISQ en 2006. On y voit ce dernier humain vivre ses ultimes instants, alors que l’espèce humaine se détruit. (SEN)

3. Toune d’automne

(Break syndical, 2002)

Les générations se suivent et ne restent pas indifférentes à cette magnifique chanson que les spectateurs entonnent immanquablement en chœur durant les concerts du groupe. Toune d’automne, summum de la mélancolie « fringantienne » dont les notes d’accordéon sont parmi les plus belles du répertoire chansonnier québécois, continue de toucher en plein cœur tous ceux qui la découvrent, plus de 20 ans après sa sortie. Sur une note personnelle, j’ai encore une vidéo de mon fils qui tente avec toute la maladresse de ses 3 ans de chanter ce qui a été sa première chanson préférée de son groupe préféré. (CB)

2. L’Amérique pleure

(Les Antipodes – 2019)

Cette chanson, qui a été sacrée chanson de l’année au Gala de l’ADISQ, est devenue un hymne aux grands bouleversements de nos vies, notamment ceux qui allaient venir avec la pandémie. Elle sidère d’ailleurs par la justesse de ses propos et son côté prémonitoire. Plus qu’une simple chanson dont on a rapidement appris les pas de danse du vidéoclip, cette pièce met en scène un camionneur qui arrive à pointer tout ce qui ne va pas dans notre société, en Amérique. Elle s’est hissée en première place du palmarès québécois BDS de l’ADISQ et y est restée pendant 26 semaines. Le film du même nom nous fait parcourir les paysages ruraux du Québec en compagnie du groupe qui y chante ses succès. (SEN)

1. Les Étoiles Filantes

(La Grand-Messe, 2004)

Forts de l’immense succès de l’album Break syndical deux ans plus tôt, les Cowboys ont réussi à frapper un énorme coup de circuit en 2004 avec le classique instantané Les Étoiles Filantes (Félix de la chanson populaire en 2005). Sous la plume de Jean-François Pauzé, le groupe a imaginé une chanson qui mêlait nostalgie et espoir. Musicalement, la mélodie à l’accordéon de Marie-Annick Lépine était directement inspirée du segment « confidences » de Passe-Partout. C’est sûrement la raison pour laquelle le morceau avait rapidement touché la fibre émotive des milliers de Poussinots et de Poussinettes lors de sa sortie. Depuis des années, les fans européens du groupe ont aussi établi une sympathique tradition, soit lancer des avions en papier durant le concert au moment de ces paroles : « Quand les avions en papier ne partent plus au vent ». (RGM)