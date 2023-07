Wimbledon: Bianca Andreescu est dans une relation compliquée et elle espère que cela se règlera dans les deux prochaines semaines

LONDRES | Si la relation entre Bianca Andreescu et le gazon était affichée sur Facebook, son statut serait défini sur «compliqué». Car autant la Canadienne rêve de remporter Wimbledon, autant elle espère ne pas quitter le All England Club en détestant encore plus le tennis sur herbe, une surface qu'elle apprend toujours à apprivoiser.

En deux tournois sur gazon cette saison, la 51e mondiale n'a remporté qu'un match. Wimbledon a aussi le tournoi majeur qui lui a donné le plus de fil à retordre depuis le début de sa carrière: en trois participations, l'Ontarienne de 23 ans a atteint la deuxième ronde une fois. C'était l'an dernier.

«J'espère que mon amour va s'accroître»

Mais la sympathique Andreescu a aussi atteint la finale à Bad Homburg, en Allemagne, l'an dernier, où elle s'est inclinée en trois manches serrées devant la talentueuse Française Caroline Garcia.

Bref, une relation compliquée, comme on vous disait.

«J’ai l’impression que j’ai une meilleure relation avec le gazon depuis l’an dernier, a toutefois nuancé Andreescu lors de la journée des médias, samedi. Je pense que je comprends mieux la surface, comment y jouer. J’aime ça, car les points sont plus courts! J’ai aussi l’impression que mon service s’améliore et mon retour aussi.»

«Mais sur gazon, si tu perds ton service une fois et que l’autre joueuse le conserve, le match peut se jouer à ça. Alors je dois continuer à travailler, à gagner en expérience... j’espère que mon amour pour le gazon va s’accroître», a-t-elle poursuivi en riant.

Comble du malheur, la championne du US Open 2019, rarement épargnée par les blessures, souffre de douleurs à un poignet depuis le début de la semaine.

De l'espoir à l'horizon

Andreescu se réjouit toutefois de n'amorcer Wimbledon que mardi, elle qui affrontera d'emblée la Hongroise Anna Bondar, 109e mondiale. Une joueuse contre qui elle n'a encore jamais joué.

L'ancienne top 5 mondiale profitera donc d'une journée de congé supplémentaire qui, elle l'espère, sera bénéfique pour son poignet.

Et si elle ne réussissait pas à soigner son poignet à temps pour livrer l'opposition souhaitée?

Ou si sa grande réconciliation avec le gazon n'était pas pour cette année?

«Si jamais ma saison sur gazon ne se termine pas comme je le voudrais... celle sur surface dure n’est pas loin, au moins!» lance-t-elle en riant encore.