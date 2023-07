Bordeaux 2022 – Troisième et dernière partie: St-Julien et Pauillac

Les Bordeaux du millésime 2022 sont offerts en loterie jusqu’au 3 juillet 2023. Pour vous aider à faire vos choix parmi ce vaste catalogue, voici un compte-rendu de mes dégustation d’avril dernier à Bordeaux, pendant la semaine des Primeurs.

Le millésime en fut un d’extrêmes à Bordeaux, tant en matière de températures atteintes que des précipitations historiquement faibles. A priori, il était tentant de faire des parallèles avec 2003 – millésime torride dont les vins manquaient de fraîcheur et dont le potentiel de garde, sauf exceptions, a laissé plusieurs acheteurs déçus.

À la différence de 2003 cependant, qui avait connu un printemps « normal » (avec suffisamment de pluie), 2022 était sec dès le tout début de la saison végétative. La vigne a ainsi organisé sa production fruitière conformément à ses réserves limitées et elle en a moins souffert. L’autre différence majeure entre 2003 et 2022, c’est le temps. En 2003, les vignes bordelaises n’avaient pas encore été soumises à des conditions extrêmement chaudes et arides. Depuis 20 ans, les canicules et les périodes de sécheresse se sont intensifiées, forçant la vigne – et les viticulteurs – à s’adapter.

Nadia Fournier

D’ailleurs, l’un des aspects qui m’a frappé lors de mes deux visites récentes à Bordeaux – après 10 ans d’absence, rappelons-le – c’est à quel point la conversation a migré du chai, vers la vigne. Les vinifications et le choix des barriques ont encore un impact sur le vin, mais ils ne sont plus au cœur du discours, selon mon expérience, du moins. On parle plutôt de matériel végétal, d’enherbement, de réduction des labours en profondeur (pour séquestrer le CO2 et mieux préserver la vie microbienne des sols), de l’impact des changements climatiques sur les réserves en eau, de l’introduction de nouveaux cépages résistants, de dizaines d’études menés sur le terrain par l’institut de recherche en agronomie et de la conversion en bio de plusieurs propriétés, notamment au sein des Premiers crus classés. Vraiment, au risque de me répéter, les choses bougent à Bordeaux; très vite et dans le bon sens.

Alors, 2022 est-il ce millésime d'anthologie tant annoncé? En général, oui. On trouve bien quelques vins déséquilibrés, mais la qualité d’ensemble est exceptionnelle. Voyant les petites baies concentrées entrer au chai, la plupart des vignerons ont mis la pédale douce sur les extractions et les vins ne s’en portent que mieux. Sur les deux rives, les bons terroirs ont donné des vins naturellement pleins et généreux, mais aussi dotés d’une certaine vigueur et d’une « fraîcheur végétale ». Les grands terroirs, les vrais, ont donné des vins sublimes qui inspirent tous les superlatifs et qui ont tout pour passer à l’histoire.

De passage à Bordeaux pendant quelques jours, au tout début des Primeurs 2022, j’ai pu déguster un peu plus d’une centaine de vins du millésime. Du lot, la SAQ en a retenu une cinquantaine pour cette première loterie. Les deuxièmes vins et d’autres vins de propriétés secondaires devraient suivre dans une campagne ultérieure.

Bonne lecture!

SAINT-JULIEN

Saint-Julien n'a pas de premier cru, mais il a souvent été décrit comme la plus constante (ou fiable, c’est selon) des grandes appellations du Médoc. Il est à la hauteur de sa réputation en 2022 et on observe une qualité générale impressionnante à travers les propriétés.

Château Léoville Barton 2022, Saint-Julien

165 $ 15200911

L’archétype du claret classique, tout en droiture et en sobriété élégante. L’oppulence générale du millésime n’y change rien et ce 2022, quoique solide et plus concentré, brille avant tout par sa verticalité et sa fraîcheur. L’empreinte du cabernet sauvignon est marquée, les saveurs sont nuancées, longues, éthérées et relevées d’amers nobles. Superbe potentiel de garde et un achat du tonnerre à ce prix.

★★★★ 1⁄2

Château Langoa Barton 2022, Saint-Julien

95 $ 15200785

La petite soeur de Léoville Barton, 3e cru classé, appartenant à la famille Barton depuis neuf générations. Un vin charmant et attrayant dès le premier nez; tanins mûrs, denses et impression de plénitude en milieu de bouche. Équilibre et potentiel de garde certain.

★★★★

Château Léoville Poyferré 2022, Saint-Julien

215 $ 15201067

La propriété de la famille Cuvelier a reçu 136 mm de pluie en juin et de la rosée tous les matins; assez pour permettre à la vigne de traverser l’été sans trop de trauma. J’avais perdu de vue le premier vin de Léoville Poyferré depuis quelques années et j’ai été agréablement surprise par la profondeur du 2022. Le nez est ouvert et généreux, presque exubérant; la bouche laisse la même impression d’opulence – accentuée par des malos en barriques (neuves à 80 %) – sans toutefois verser dans la démesure. Tanins ronds et compacts, droiture et onctuosité, abondance de fruit et longue finale vanillée.

★★★★–?

Château Beychevelle 2022, Saint-Julien

179 $ 15198451

Les vignobles de Beychevelle à Saint-Julien, posés sur le plateau qui relie Branaire-Ducru et Ducru-Beaucaillou, ont subi à la fois du gel et de la grêle en 2022. Ces épisodes, pas plus que les excès de chaleur de l’été, n’ont semblé nuire à la qualité finale du vin, qui s’avère remarquable en 2022. Mieux que tous les Beychevelle que j’aie jamais goûté, en fait. Nez profond, complexe; concentration fruitée en bouche, enrobe une solide ossature tannique; finale relevée d’épices et de tabac; long moyenne. À revoir vers 2032.

★★★★

Château Lagrange 2022, Saint-Julien

98 $ 15240904

Ce domaine racheté il y a 40 ans par le groupe japonais Suntory est le plus vaste des crus classés médocains. Matthieu Bordes, directeur général depuis 2006, et l’équipe technique de Lagrange n’ont retenu que 40 % de la vendange pour le premier vin. Un sacrifice qui se solde par un excellent vin, très bien ficelé et bâti autour de l’ossatude du cabernet sauvignon, qui constitué 86 % de l’assemblage. Aucune dureté, mais de la plénitude, de la longueur, des amers délicats en trame de fond, sous un fruit mûr, mais encore frais, ponctué de notes d’iris. Belle réussite. On peut le laisser reposer 20 ans en cave, sans crainte.

★★★★

Château Gruaud Larose 2022, Saint-Julien

170 $ 15200427

Virginie Sallette, directrice technique de ce 2e cru classé de Saint-Julien a joué de prudence avec les extractions et cela se mesure dans le verre par un équilibre classique, des tanins solides, mais élégants. Plus généreux en bouche qu’au nez; saveurs fruitées et végétales nettes et fraîches. Déjà harmonieux et agréable; on pourra ouvrir une première bouteille en 2030, les autres une dizaine d’années plus tard.

★★★★

PAUILLAC

Pauillac brille de mille feux en 2022, et pas seulement les Premiers. Les vins affichent tous une concentration immense. À plusieurs endroits, le merlot avait des allures de cabernet sauvignon, intense, droit et structuré. Pichon-Comtesse, Lafite et Duhart-Milon sont superbes.

Château Clerc Milon 2022, Pauillac

170 $ 15200081

Clerc Milon, tout comme Mouton Rothschild, m’a longtemps laissée dubitative en jeunesse, souvent très musclé et fortement marqué par le bois. Comme tant d’autres propriétés, ce 5e cru classé (voisine de parcelles de Lafite) se transforme et bénéficie d’une importante restructuration depuis quelques années. Le vignoble de 54 ha est morcellé en petites parcelles, dont plusieurs replantées récemment sur des portes-greffe mieux adaptés aux nouvelles conditions climatiques. Le 2022, tout en restant fidèle à sa signature, m’a paru plus charmeur et accessible, avec un apport boisé mieux intégré. Le fuit est affriolant, mûr, gourmand mais aussi croquant et frais; milieu de bouche ample; tanins fermes, sans dureté, et longue finale complexe.

★★★★–?

Château d'Armailhac 2022, Pauillac

106,38 $ 15157511

Cinquième Grand cru classé, voisin de Pontet-Canet, appartenant à Baron Philippe de Rothschild. D’Armailhac n’est pas un second vin de Mouton, mais une propriété distincte, au même titre que Clerc Milon. Un vin harmonieux, assez complet; tanins fermes et granuleux, sans dureté ni sécheresse. Fruits noirs, gingembre et épices exotiques; longueur moyenne.

★★★ 1⁄2

Château Duhart-Milon 2022, Pauillac

168 $ 15200241

En visite à la propriété, le directeur technique de Lafite-Rothschild et de Duhart-Milon, soulignait que les terroirs moyens d’autrefois étaient souvent plus frais ou situés en bas de coteau, où on trouve plus d’humidité. « Tout ça, en 2022, c’était des atouts. » Et Duhart-Milon, reconnu comme un terroir frais et tardif a donné un vin spectaculaire cette année. Le cabernet sauvignon représente 78 % de l’assemblage; les macérations ont été écourtées et l’apport en vin de presse a été bonifié. Le vin affiche une fraîcheur déroutante, qui ne repose pas sur l’acidité, mais sur une vigueur tannique doublée d’une fraîcheur végétale. Le fruit noir se mêle à des notes balsamiques et à des accents de menthe et de racine d’iris. Longueur et relief. Un pauillac solide, profond et distingué à laisser reposer pendant une quinzaine d’années, au moins.

★★★★ 1⁄2

Château Lynch-Moussas 2022, Pauillac

80 $ 15201286

Propriété de la famille Castéja (Batailley, Trotte Vieille, etc.), ce cru classé n'a jamais eu la réputation de produire des vins transcendants. Les parfums du 2022 sont francs, sans excès de maturité; la bouche affiche toutefois une dureté tannique et des amers végétaux que la rondeur de l’élevage en barrique enrobe de justesse. Peut-être a-t-il seulement besoin de temps...

★★★–?

Château Lynch-Bages 2022, Pauillac

260 $ 15201171

Un très bon pauillac de facture moderne, nourri, charnu et posé sur des tanins mûrs et suaves, enrobés d’une texture crémeuse. Abondance de fruits noirs et de cacao, sous un premier nez bien marqué par le bois. Finale compacte; bonne longueur.

★★★ 1⁄2

Château Haut-Batailley 2022, Pauillac

118 $ 15200515

Cinquième cru classé appartenant à la famille Cazes de Lynch-Bages. Assemblage de 70 % de cabernet sauvignon et de merlot. Attaque gourmande et pulpeuse, gorgée de fruit mûre; milieu de bouche très serré. La finale m’a toutefois parue anguleuse et étriquée, en avril 2022, comme dissociée du reste. Il sera intéressant de le déguster de nouveau lors de sa sortie en 2025.

★★★–?

Château Pichon Baron 2022, Pauillac

350 $ 15200929

Équipé d’un nouveau chai par gravité et de multiples petites cuves, l’équipe de Pichon-Baron a pu vinifier à sa guise toute parcelle (ou morceau de parcelle), vendangées entre le 8 septembre et le 3 octobre. Le cabernet sauvignon (81 %) se montre d’abord sous un jour infiniment séduisant, solide, mais aussi très gracieux. Cette élégance aristocrate se reflète autant au nez que dans l’architecture du vin, articulée autour de tanins longs, droits et tendus. Beaucoup de relief en bouche et une finale vibrante.

★★★★ 1⁄2

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2022, Pauillac

425 $ 15200857

Cette propriété admirablement située, voisine de Château Latour, appartient à la famille Rouzeau (Champagne Roederer). Nicolas Glumineau a opéré un certain nombre de changements depuis son arrivée, il y a une dizaine d'années. Le vignoble est certifié bio depuis 2021. Les rangs sont enherbés et les sols moins travaillés, la gestion du feuillage a évolué et le merlot a été délaissé au profit du cabernet sauvignon, qui représente 78 % de l’assemblage en 2022. Malgré ce dernier changement, Comtesse n’a rien perdu de sa grâce: la trame tannique du 2022 est tout aussi sensuelle, leste comme un mouvement de ballerine. Attaque fraîche et énergique offrant des couches et des couches de saveurs fruitées, florales, végétales, parsemées d’amers mûrs. Plénitude, longueur et beaucoup de dynamisme dans ce vin; il a de très longues années devant lui.

★★★★ 1⁄2

Château Lafite-Rothschild 2022, Pauillac

1475 $ 15200769

Saskia de Rothschild a décidé d'arracher quatre hectares de vignes (des parcelles moins aptes à entrer dans la composition du grand vin) pour les planter avec d'autres cultures afin de favoriser la biodiversité. Les 112 hectares (dont 4,5 hectares de cabernet sauvignon à Saint-Estèphe) de vignes sont certifiés biologiques. Je n’ai pas eu l’occasion de goûter les autres Premiers (Mouton, Latour, Margaux) du Médoc lors de mon bref passage en avril, mais ce que j’ai goûté à Lafite frôlait la perfection. Rien de flamboyant, comme toujours en jeunesse avec Lafite, ce 2022 est l’incarnation même de la puissance et de l’intensité contenues. Un nez profond de cerise noire, d’herbes et de fleurs annonce une bouche tendue et ciselée. L’apport de 17 % de vin de presse n’est sans doute pas étranger à l’architecture tannique, à la fraîcheur ressentie et à la longueur du vin. Si long qu’on en oublie presque son volume et sa plénitude en milieu de bouche. Encore en devenir et déjà si grand.

★★★★–★

★★★★★ Exceptionnel

★★★★ Excellent

★★★ Très bon

★★ Bon

★ Quelconque

★★★★–★ Déjà excellent, deviendra exceptionnel.

★★★★–? Déjà excellent, pourrait s’avérer exceptionnel dans quelques années.

★★★–★ Très bon, devrait être excellent dans quelques années.

★★★–? Très bon, pourrait s’avérer excellent dans quelques années.