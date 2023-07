Cancer: le mythe de l’obésité santé déboulonné

Une étude d’envergure rapporte que les personnes obèses, qu’elles soient en bonne santé métabolique ou non, sont à plus haut risque de développer plusieurs types de cancers.

Les personnes qui sont obèses, en particulier celles dont l’excès de gras est localisé au niveau abdominal, développent très souvent un syndrome métabolique, c’est-à-dire une combinaison d’hypertension, d’hyperglycémie et d’hypertriglycéridémie qui hausse considérablement leur risque de diabète de type 2 et d’accident cardiovasculaire.

Par contre, une minorité de personnes obèses ont une glycémie et des taux d’insuline normaux, ne sont pas hypertendues et possèdent un profil de lipides sanguins normal, suggérant qu’elles peuvent être considérées en bonne santé métabolique et devraient donc, en théorie, être épargnées des conséquences néfastes du surpoids sur la santé.

En pratique, cependant, ce concept « d’obésité santé » demeure très controversé : certaines études suggèrent en effet que même si le corps peut compenser à court terme les dérèglements causés par l’excès de graisse, cette adaptation est la plupart du temps temporaire et ne peut atténuer complètement le risque de maladies cardiométaboliques à plus long terme (1).

Cancers liés au surpoids

L’obésité hausse le risque d’au moins 13 différents types de cancers et est en voie de surpasser le tabagisme comme principale cause de cette maladie.

Selon une étude récente, l’association entre le surpoids et la hausse du risque de cancer est observée chez l’ensemble des personnes obèses, quelle que soit leur santé métabolique (2).

Dans cette étude de très grande envergure, réalisée auprès de 797 193 personnes suivies pendant 40 ans, les chercheurs ont examiné la relation entre l’indice de masse corporelle, la présence de désordres métaboliques (glycémie élevée, dyslipidémies, hypertension) et l’incidence d’une panoplie de cancers dont le développement est reconnu pour être favorisé par le surpoids.

Les résultats sont sans équivoque : comparativement aux personnes de poids et de métabolisme normaux, les personnes obèses étaient à plus haut risque de développer plusieurs types de cancers, la hausse étant particulièrement prononcée pour les cancers de l’utérus (endomètre), du foie et du rein.

Cette hausse est particulièrement élevée chez les patients obèses et qui sont en mauvaise santé métabolique (hausse de 2,5 fois du risque de ces trois cancers), mais demeure élevée même chez ceux dont le métabolisme est normal (hausse de 1,5 fois du risque).

Globalement, les chercheurs ont calculé que le risque de l’ensemble des cancers liés au surpoids augmente de 90 % chez les obèses en mauvaise santé métabolique et de 40 % chez ceux qui ne présentent pas d’anomalies métaboliques.

Autrement dit, il n’y a pas « d’obésité santé » en ce qui concerne le cancer, et le maintien d’un poids corporel normal, avec un indice de masse corporelle aux environs de 20-25, demeure un élément incontournable du mode de vie pour réduire le risque de développer plusieurs types de cancers.

1) Mongraw-Chaffin M et coll. Metabolically healthy obesity, transition to metabolic syndrome, and cardiovascular risk. J. Am. Coll. Cardiol. 2018; 71: 1857-1865.

(2) Sun M et coll. Metabolically (un)healthy obesity and risk of obesity-related cancers: a pooled study. J. Natl Cancer Inst. 2023; 115: 456-467.