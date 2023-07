Comment contrer la solitude?

J’ai 59 ans et je vis seule depuis ma dernière séparation il y a six ans. Fille unique de parents qui préféraient vivre en retrait de la société, je n’ai pas appris à socialiser. Sans amies d’enfance et ma famille se résumant à mes parents et le couple formé par le frère de ma mère et sa femme, je me suis retrouvée seule avec ma mère entre 2000 et 2010, quand mon père, mon oncle et ma tante sont décédés.

Ma mère, qui était alors venue s’installer avec mon conjoint et moi, a rendu ma vie de couple difficile, et en 2019, mon conjoint a décidé de partir. Puis ma mère a attrapé la COVID. Elle est morte en 2020.

Depuis, je vis seule. Si ce n’était de mon travail qui me force à sortir quelques jours par semaine, je ne verrais personne, à part les gens que je croise en faisant mes courses. Au début, cette solitude ne me dérangeait pas. Mais au fil des mois, je me suis mise à déprimer. Même le bruit de ma porte d’entrée qui se referme quand je rentre du travail me fait mal au cœur. J’ai comme l’impression de m’enfermer dans ma tombe.

Je ne vais quand même pas me mettre à raconter que je m’ennuie à mes collègues de travail, ce serait leur donner une autre occasion de me dénigrer, eux qui pensent déjà que je les snobe. S’ils savaient à quel point certains jours je leur offrirais de payer leur lunch juste pour jaser un peu. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais je deviens aussi de plus en plus peureuse avec le temps. Je ne me reconnais plus !

Anonyme

Vous faites partie d’une cohorte de plus en plus nombreuse dans le monde. Et à ceux qui pourraient croire que la solitude est une expérience réservée aux personnes âgées, j’ai lu dernièrement dans une étude réalisée pour le compte de la BBC en Angleterre, « que 40 % des jeunes de 16 à 24 ans disaient se sentir, souvent ou très souvent, seuls ».

Comme la solitude a un impact sur la santé physique autant que sur la santé morale et mentale, il y aurait lieu de réagir avant de sombrer encore plus. Si vous répugnez à vous lier dans votre milieu de travail, faites au moins l’effort de parler à vos voisins de temps en temps. Abonnez-vous à la bibliothèque pour socialiser un peu. Pendant la belle saison, allez lire et casser la croûte sur un banc de parc. Je vous prédis que vous allez faire des rencontres intéressantes. Renseignez-vous sur l’existence d’une cuisine collective dans votre quartier et faites l’effort de vous y inscrire.