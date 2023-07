5 questions à Bernard Lafrenière, réalisateur des Cueilleurs

Investir des univers méconnus est ce qui passionne le réalisateur Bernard Lafrenière.

Avec En prison, il a tourné la première série qui documentait la vie dans le milieu carcéral au Québec. L’unité des naissances lui a fait vivre les premiers instants de vie de quelques poupons. On lui doit aussi SAS (Section agressions sexuelles), J’ai la mémoire qui tourne et les premières saisons d’Un chef à la cabane.

Photo fournie par Unis TV

Pour faire du documentaire, Bernard n’a pas peur des défis que peut imposer la nature. Sa série Les cueilleurs le prouve. Avec sa petite équipe, il s’est promené d’un océan à l’autre, filmant dans la forêt dense comme au cœur de la mer pour nous présenter des passionnés qui mènent leur vie au gré de produits méconnus d’ici.

Cueilleurs de morilles, d’oursins, de thé du Labrador, de genévrier, de poivre des dunes et d’algues, qu’ont en commun les personnalités que tu as rencontrées pour la série?

Ce sont des gens qui aiment être dehors le plus possible. Qui aiment être en contrôle de leur vie aussi, ce qui est assez paradoxal parce que la nature et la météo ont plutôt le contrôle. Ce sont des gens qui aiment leurs produits, qu’ils le donnent à quelqu’un d’autre pour la suite ou qu’ils en fassent la production eux-mêmes, comme c’est le cas avec Baptiste (cueilleur de genévrier) qui fabrique son gin. Il faut être passionné pour plonger à 3° pour aller chercher des algues quand l’eau donne des coups de poignard sur la peau.

En quoi la nature représente-t-elle un défi aussi pour les tournages?

Pour le son, quand il y a juste les bruits de la nature, sans avion ni auto, le preneur de son est heureux. Mais ce sont des tournages très physiques. Pour les morilles, il faut aller assez creux en forêt. Tout est loin. La pente était abrupte, il faut garder l’équilibre avec le matériel. Il fallait courir après Gaétan (cueilleur de morilles), chargés comme des mules. On a tourné le poivre des dunes en janvier à -19°. Il faut faire attention aux mains qui touchent au métal de la caméra et au fait qu’on reste en position statique pendant un certain temps. Il faut faire des pauses pour que ce soit agréable et sécuritaire pour l’équipe. Nous sommes trois (caméraman, preneur de son et réalisateur). Nous sommes des pieuvres sur les tournages. Mais plus c’est complexe, plus je suis content.

Combien de temps avez-vous passé avec chaque cueilleur?

Deux jours qu’il faut gérer efficacement. Il nous est arrivé de faire une demi-journée de marche ou de motoneige. Mais comme pour les cueilleurs, la météo a une influence sur nous. Le vent, à Terre-Neuve, rend tout plus compliqué. Nous avions un calendrier en fonction des produits, mais il était difficile d’avoir des dates précises. Nous avons tourné la morille début juin alors qu’habituellement la mi-mai est une bonne période. La pluie est aussi un obstacle. On prenait la décision de partir 3 ou 4 jours avant un tournage.

En quoi la contribution des Autochtones, que nous rencontrons dans certains épisodes, a-t-elle été importante?

Que ce soit pour le poivre des dunes ou le thé du Labrador, on a appris des Premières Nations. C’est un savoir qui s’est transmis au fil des générations. Dans certains cas, ils ont eux-mêmes subi une coupure. On voit qu’ils se réapproprient la culture. En herboristerie, on hérite beaucoup de leur savoir.

Cette série nous entraîne en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord. Comment se fait-il que l’on connais-se si peu les produits de chez nous?

Il y a beaucoup d’éducation à faire. Mélanie (cueilleuse de thé du Labrador) en fait et récolte une centaine de produits de la forêt : des écorces, des fruits, des fleurs. Cueillir les morilles ou les oursins, c’est payant. Il y a de gros acheteurs à l’international. L’algue est un produit à découvrir. Antoine fait un gros travail d’éducation en écrivant des recettes pour ses produits. Ça demande passion et détermination. L’idée de la série m’est venue pendant la pandémie en voyant l’essor pour l’achat local. Il y a une commercialisation de ce qui pousse dans nos forêts qui est méconnue. C’est une chose de vouloir cueillir, mais il ne faut pas surexploiter. Il y a des quotas à respecter comme le font nos cueilleurs. Leurs produits sont utilisés en restauration grâce à la curiosité de chefs. C’est important que des gens comme eux continuent à nous les faire découvrir.

► Les cueilleurs Jeudi 21 h 30 sur Unis tv.