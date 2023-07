«Je n’avais jamais rien vu d’aussi terrible que ça»: un locataire transforme son appartement en véritable dépotoir

Un gestionnaire immobilier de Québec a eu toute une surprise samedi en arrivant dans l’un de ses appartements, alors que celui-ci s’était transformé en un réel dépotoir abandonné par le dernier locataire.

Comme les interventions se sont répétées auprès du locataire et de son père depuis les deux dernières années, Alain Gingras savait qu’il ne retrouverait pas l’appartement comme neuf.

Crédit : Alain Gingras

À son arrivée, l’état était toutefois pire que lors de ses précédentes visites alors qu’il peinait à distinguer le plancher et les comptoirs à travers les déchets.

«Il y avait de la bière, des ailes de poulet et des mouches qui volaient dans l’appartement. Juste la salle de bain, ça ne donnait pas envie d’entrer tellement ça sentait mauvais et que c’était dégueulasse», lance M. Gingras.

Crédit : Alain Gingras

«Ça fait 12 ans que je travaille en immobilier, ce n’est pas le premier appartement que je vois en mauvais état, mais je n’avais jamais rien vu d’aussi terrible que ça», a-t-il ajouté.

Il avait toutefois prévu le coup, puisqu’il n’avait pas loué l’appartement à d’autres personnes par crainte de le retrouver dans un tel état.

Des pertes considérables

En plus de ne pas pouvoir rendre le logement disponible à une autre locataire, il souligne qu’il devra sans aucun doute investir beaucoup d’argent afin de le remettre sur le marché.

«On va avoir des pertes locatives, et en plus, on va devoir faire des rénovations. En aucun cas, on n’aurait pu louer cet appartement à quelqu’un. On se serait fait poursuivre. Juste l’odeur là-dedans, c’était atroce», mentionne-t-il.

Il ne s’agira donc pas de simples rénovations puisque la moisissure, la crasse et l’état général de l’appartement le forcent à devoir tout démolir puisqu’il « ne reste plus rien de bon là-dedans ».

«On va tout arracher. Les murs, le plancher, les armoires, la salle de bain, on n’a pas vraiment le choix, il ne reste plus rien de bon là-dedans. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais je ne veux pas courir de risque», a-t-il ajouté d’un air désespéré.

Crédit : Alain Gingras

Au total, il évalue ses pertes à près de 100 000 $ puisqu’il devra refaire la totalité de l’appartement sans tout autant pouvoir le louer pendant ce temps.

Il compte d’ailleurs poursuivre son ancien locataire, même s’il sait très bien que cela ne remboursera jamais la totalité de ce qu’il aura perdu.