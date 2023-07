EN IMAGES | Un autre accident à l’origine de la collision majeure sur l’A-20?

Plusieurs heures après la collision, qui a coûté la vie à une adolescente, en plus de blesser gravement le reste de sa famille, sur l’autoroute 20, près de Saint-Zotique, en Montérégie, les autorités étudient l’hypothèse selon laquelle un autre accident survenu quelques heures plus tôt serait en cause, a appris TVA Nouvelles.

Vers 4h30, un poids lourd a causé un déversement sur la chaussée au kilomètre 2, ce qui a causé un bouchon de circulation dans le secteur.

Capture d'écran TVA Nouvelles

C’est vers 10h45, environ trois kilomètres plus à l’est, qu’un second camion a frappé un véhicule utilitaire sport, blessant sévèrement ses cinq occupants.

Et, selon la Sûreté du Québec, ces deux événements pourraient être reliés, car c’est en raison de la congestion routière que le deuxième poids lourd a dû freiner d’urgence, mais trop tard, causant ainsi une importante collision.

«Il y avait un ralentissement dans la circulation et le véhicule lourd n’aurait pas été en mesure de ralentir», a expliqué à TVA Nouvelles Camille Savoie, porte-parole de la SQ.

Des experts en reconstitutions ainsi que des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux pour faire la lumière sur cet accident.

