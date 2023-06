Everybody 1-2-Switch! de Nintendo: un jeu vidéo attendu pour toute la famille

NEW YORK | Six années après 1-2-Switch !, Nintendo se donne à nouveau le défi de faire bouger les chaumières avec une autre série de minijeux, de défis et de quiz loufoques. Le Journal s’est rendu dans la Grosse Pomme pour en apprendre davantage et en faire l’essai avant son arrivée en magasins.

Le temps est maussade à New York, la brume s’installe sur la ville pendant que la pluie tambourine sur la tête des passants. La vue extérieure – grise et morne – tranche avec l’ambiance qui règne à l’intérieur du loft industriel de Midtown dans lequel Nintendo a convié les journalistes.

Photo fournie par Nintendo

En quelques minutes, un constat s’impose : Everybody 1-2-Switch ! a indubitablement ce caractère rassembleur et festif alors que des médias venus de différentes villes de l’Amérique du Nord et du Sud s’unissent, manette à la main, pour effectuer pitreries et défis loufoques commandés par la nouvelle offrande vidéoludique débarquée en magasins le 30 juin. Le sentiment de camaraderie est aussi palpable qu’instantané entre les 20 convives rassemblées autour d’un téléviseur.

Car il ne faut pas se prendre au sérieux pour se prêter au jeu. C’est d’ailleurs ce qui fait la beauté d’Everybody 1-2-Switch! ; on laisse notre orgueil au vestiaire avant d’empoigner les Joy-Con et de lancer une partie.

Quelques minutes à la fois

On passe alors aux choses sérieuses alors que, sur l’écran, deux ballons se gonflent au rythme des mouvements des joueurs qui émulent la manipulation d’une pompe à air. Plus tard, ce sont des lapins anthropomorphiques qui s’affrontent à l’écran, mus par les vigoureux coups de bassin donnés pas leurs homologues humains. Oui, il y a quelque chose de divinement absurde à voir ces êtres – adultes, évidemment – retomber en enfance devant une console de jeu vidéo.

Photo fournie par Nintendo

Et c’est exactement le mandat que se donne Everybody 1-2-Switch ! avec ses jeux éphémères – d’une durée variant de quelques secondes à une poignée de minutes, tout au plus – proposant des matchs conçus pour être disputés en duo ou en équipe allant jusqu’à huit participants localement. L’utilisation de téléphones intelligents peut gonfler le nombre de joueurs jusqu’à 100, réunis à proximité de la console.

De la variété

L’union fait donc la force quand vient le temps d’accueillir des extraterrestres sur Terre avec des signaux manuels. C’est ensuite chacun pour soi que les joueurs se prêtent à un quiz de connaissances générales ou partent à la recherche d’un objet d’une couleur précise en brandissant leur téléphone intelligent.

D’autres jeux inviteront les participants à feindre la tonte de leur propre barbe, à traire une vache ou encore à sauter à la corde. La variété de défis est donc franchement impressionnante, allant des plus sérieux aux plus azimutés.

Le résultat, lui, demeure invariable : du plaisir pur. Les jeux sont tous d’une simplicité désarmante, plaçant les novices et les joueurs aguerris sur un pied d’égalité. Ça, c’est une bonne nouvelle pour les familles qui voulaient pimenter les soirées avec les plus jeunes – ou les plus vieilles – générations : pas besoin d’adresse ou d’expérience pour manier les Joy-Con dans ce cadre-ci tant les commandes sont faciles et instinctives.

Évidemment, l’auteur de ces lignes n’a pu cerner le jeu dans son entièreté au cours de cette séance d’une heure. Mais cette mise en bouche new-yorkaise a bien mis la table pour la sortie officielle et, surtout, attisé notre curiosité en nous promettant de nombreuses heures de plaisir en compagnie de Everybody 1-2-Switch !.

Les frais de transport et d’hébergement pour ce voyage ont été assurés par Nintendo.

♦ Everybody 1-2-Switch! est maintenant offert sur Nintendo Switch.