Kyïv de nouveau visé par des attaques russes durant la nuit

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé dimanche avoir abattu trois missiles de croisière et huit drones déployés durant la nuit par les forces russes dans des attaques, les drones ayant notamment visé Kyïv pour la première fois depuis 12 jours.

«Toutes les cibles aériennes - 8 UAV (véhicule aérien sans pilote, NDLR) d'attaque Shahed-136/131 et 3 missiles de croisière Kalibr - ont été détruites!», a déclaré l'armée de l'air ukrainienne.

«Huit Shahed (de fabrication iranienne, NDLR) ont été lancés depuis le sud-est et trois missiles Kalibr ont été lancés depuis la mer Noire», a ajouté l'armée de l'air dans un communiqué.

Un homme a été blessé à la jambe et trois maisons privées ont été endommagées par la chute de débris dans la région de Kyïv, selon Rouslan Kravtchenko, chef de l'administration militaire régionale de Kyïv.

La Russie a intensifié depuis mai ses bombardements nocturnes contre l'Ukraine avec des drones explosifs et des missiles, alors que Kyïv a commencé début juin sa contre-offensive longuement attendue dans l'est et le sud occupé par les troupes russes.