Les Penguins attirent trois autres joueurs

Kyle Dubas est en mission! Après avoir étourdi la planète hockey avec quatre signatures la veille, le directeur général des Penguins de Pittsburgh a consenti trois autres contrats, dimanche matin.

L’attaquant Radim Zohorna et le gardien Magnus Hellberg ont paraphé des contrats d’un an, tandis que l’attaquant Marc Johnstone s’est entendu pour deux saisons.

Hellberg est le troisième gardien en 24 heures à conclure un pacte avec les Penguins. Samedi, Dubas a octroyé une prolongation de contrat de cinq ans à Tristan Jarry et a attiré le joueur autonome Alex Nedeljkovic, en plus d’ajouter le défenseur Ryan Graves et l’attaquant Lars Eller.

Hellberg a fait partie de trois équipes différentes en 2022-2023 : les Sénateurs d’Ottawa, le Kraken de Seattle et les Red Wings de Detroit. Le Suédois de 32 ans a aussi disputé quatre matchs avec les Griffins de Grand Rapids, dans la Ligue américaine.

En 23 parties à vie dans la LNH, Hellberg présente une fiche de 16-7-8, une moyenne de buts alloués de 3,14 et un taux d’efficacité de ,886.

De son côté, Zohorna en sera à un deuxième séjour à Pittsburgh. De 2020 à 2022, il a partagé son temps entre les Penguins et leur filiale de la Ligue américaine à Wilkes-Barre/Scranton. Dans la LNH, il totalise 10 points en 25 rencontres.

La saison dernière, le Tchèque a joué deux matchs avec les Maple Leafs de Toronto, huit avec les Flames de Calgary et 51 rencontres dans la Ligue américaine avec les Wranglers de Calgary et les Marlies de Toronto.

Quant à Johnstone, il a amassé 22 points en 69 matchs avec les Marlies en 2022-2023.