Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Luce Dufault

Photo tirée du site web felixleclerc.com

Espace Félix-Leclerc

4 juillet, 18 h

La Fondation Félix-Leclerc, en collaboration avec son fidèle partenaire fondateur Québecor, tiendra son spectacle-bénéfice annuel et célébrera ses 40 années d’existence avec Luce Dufault. Dans la foulée de la sortie de son nouvel album Dire combien je t’aime, Luce Dufault offrira un spectacle intime accompagnée de trois musiciens. Le spectacle sera précédé d’un cocktail dînatoire.

► 150 $, felixleclerc.com

Carac’terre

Photo tirée de leur page facebook

2 e étage du Grand Marché de Québec

Du 5 au 16 juillet

Produits du terroir et arts de la table se côtoieront dans cette édition de Carac’terre, qui offrira une vitrine unique sur le monde de la céramique québécoise et créera des rencontres entre le public et des céramistes du Québec. Vernissage épicurien (4 à 6, le 5 juillet), ateliers d’initiation (inscription requise), expositions diverses, concours et surprises seront au rendez-vous.

► Entrée gratuite, frais pour les ateliers d’initiation, caracterre.ca

Le garde du corps

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

Jusqu’au 6 août, 15 h ou 20 h 30

Dans The Bodyguard, Jennifer-Lee Dupuy et Frédérick De Grandpré incarneront la superstar Rachel Marron et son garde du corps Frank Farmer, qui seront surpris par la naissance d’une histoire d’amour passionnée. La comédie musicale mettra en vedette des chansons de la bande originale interprétées à l’origine par la légendaire Whitney Houston.

► 57,95 $, 101,45 $ et 127,95 $, theatrecapitole.com

Festival d’été de Québec

Photo tirée du site web feq.ca

Différents sites de la ville de Québec

Du 6 au 16 juillet, horaire varié

Imagine Dragon (photo), Weezer, Foo Fighter, Cœur de Pirate, Roxane Bruneau, Jessie Reyez, Milk & Bone, Bobby Bazini, Gab Bouchard, Cypress Hill ne sont que quelques-uns des artistes qui seront présents au Festival d’été cette semaine. Consultez la programmation pour établir votre horaire de spectacles.

► Passe obligatoire, feq.ca

Les balcons s’animent dans Montmorency

Sur l’avenue Ruel entre la 113 e et la 103 e rue

Tous les mardis de juillet, de 19 h à 20 h 30

Il s’agit de la 5e édition de l’événement qui animera en musique les galeries, balcons et façades des résidences en faisant résonner des styles musicaux variés. En cas de pluie, les musiciens se dirigeront vers le Centre Odilon-Blanchette pour faire place à la fête. Une initiative de l’École de musique des Cascades.

► Gratuit, ecoledemusiquedescascades.com

Dernier coup de ciseaux

Théâtre Petit Champlain

En cours, 20 h 30

Le Théâtre Petit Champlain souligne sa 20e saison de théâtre d’été en accueillant cette production d’envergure, qui cumule 30 ans de succès et plus de 9 millions de spectateurs à travers le monde. Cette comédie policière interactive met en scène un meurtre, un salon de coiffure, un inspecteur, quatre suspects hauts en couleur et un public qui peut intervenir et prendre part à l’enquête. Saurez-vous trouver le coupable ?

► 48 $, theatrepetitchamplain.com

Transparences d’Alexanne Dunn

Artroduction

Jusqu’au 16 juillet, du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h

À travers cette exposition, Alexanne Dunn poursuit son exploration intime des paysages industriels de sa ville natale, Thetford Mines, en proposant une peinture fragmentée et rapprochée de l’architecture minière. Par sa représentation détaillée de fenêtres de bâtiments désaffectés, elle brouille la frontière entre intérieur et extérieur, puis suscite une perte de repère chez les observateurs qui admirent ses toiles élaborées à partir de photographies.

► Gratuit, artroduction.com

Spectacles pour la fête de la ville de Québec

Photo tirée de la page Facebook des artistes

Place Jean-Béliveau

3 juillet, 17 h

Après une journée d’activités familiales bien remplie près de l’hôtel de ville de Québec (messe en musique à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, spectacles d’amuseurs publics, visites animées de l’hôtel de ville, etc.), puis à la place Jean-Béliveau (pique-nique, jeu en plein air, maquillage, etc.), le 415e anniversaire de la ville de Québec s’y conclura avec les spectacles de Pierre-Hervé Goulet (17 h), Lou-Adrianne Cassidy (17 h 50) et 2Frères (18 h 40).

► Gratuit, ville.quebec.qc.ca