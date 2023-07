Loin des caméras, l’espoir du Canadien le plus intrigant, Adam Engstrom

BROSSARD | Une image vaut mille mots. À la première rencontre avec les médias au camp de développement du Canadien, David Reinbacher se retrouvait encerclé par une dizaine de journalistes. Il y avait aussi un attroupement pour Lane Hutson.

Adam Engstrom, lui, parlait seul à seul avec le représentant du Journal.

Il n’y avait aucune caméra devant son visage. Le Suédois restait dans l’ombre de Reinbacher, le choix de premier tour du CH de cette année, et d’Hutson, un choix de deuxième tour en 2022 qui a connu une saison spectaculaire sur le plan offensif à l’Université de Boston.

Engstrom, un choix de troisième tour (92e au total) en 2022, est pourtant l’un des espoirs les plus intrigants de l’organisation. On lui a demandé s’il se souciait de passer plus incognito comparativement aux Reinbacher, Hutson ou même Logan Mailloux, qui n’était toutefois pas disponible pour rencontrer les médias puisqu’il n’a toujours pas obtenu sa discussion avec le commissaire de la LNH, Gary Bettman.

«Oui, c’est peut-être le cas que je passe plus dans l’ombre, a-t-il dit sans aucune amertume dans la voix. Mais je ne m’attarde pas à cette réalité. Je fais mes choses et j’ai l’intention de tracer mon propre chemin.»

«J’ai de la patience et je ne bousculerai pas les plans, a-t-il poursuivi. Dans deux ou trois ans, je crois en mes chances d’atteindre la LNH.»

Grosse saison en Suède

Âgé de 18 ans en début de saison l’an dernier, Engstrom a trouvé une façon de décrocher un poste de défenseur régulier avec le Rogle BK d’Angelholm, une équipe de la SHL, la meilleure ligue en Suède.

À sa première saison complète dans la Ligue élite de Suède, le défenseur gaucher a récolté 16 points (6 buts, 10 passes) en 43 matchs. Il a encore mieux fait en séries avec cinq points (3 buts, 2 passes) en neuf matchs.

«J’ai connu une bonne saison de développement, a-t-il souligné. J’ai le sentiment que je m’améliorais plus les mois passaient. J’ai gagné en confiance et j’ai reçu un meilleur temps de jeu. J’ai saisi mes chances à Rogle.»

«C’était gros pour moi. Je sentais que j’avais ma place même si j’étais bien plus jeune que mes coéquipiers et rivaux. Je connais maintenant cette ligue et je serai un défenseur encore plus confiant la saison prochaine.»

Engstrom et Marco Kasper, un choix de premier tour des Red Wings en 2022, étaient deux de quatre joueurs âgés de moins de 20 ans.

À court terme, le défenseur de 6 pi 2 po et 193 lb poursuivra son développement dans son pays natal.

«J’ai encore une saison à Rogle, a-t-il expliqué. Je resterai donc en Suède cette année. À la fin de ce contrat, je regarderai mes options.»

Un coéquipier de Leo Carlsson

Sur la scène internationale, Engstrom a participé au Championnat du monde junior avec la formation suédoise. Il était un des membres clés de la brigade défensive de son équipe, récoltant trois points en sept rencontres.

Photo John Morris / Agence QMI

«J’ai vraiment aimé l’expérience au Mondial junior, a-t-il répliqué. C’est probablement le plus gros exploit au hockey de ma jeune carrière. Je rêvais de porter le chandail de la Suède sur la scène internationale.»

À ce tournoi, où la Suède a perdu contre les États-Unis dans le match pour le bronze, Engstrom a côtoyé Leo Carlsson, le deuxième choix au total au dernier repêchage par les Ducks d’Anaheim.

«J’ai aimé jouer avec Leo. Il a un talent incroyable. À mon avis, il deviendra un très bon centre dans la LNH, il a tous les outils pour réussir. Il est aussi bon offensivement que défensivement. C’est un joueur très intelligent.»