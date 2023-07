Bonne fête, Québec!

Affiche Ville de Québec

La ville de Québec fête aujourd’hui son 415e anniversaire de fondation (1608). Plusieurs activités sont offertes gratuitement aux citoyens, près de l’hôtel de ville et à la place Jean-Béliveau. Ça commence à 10 h avec la traditionnelle messe à la basilique‐cathédrale Notre‐Dame de Québec, suivi à 11 h 40 de la salutation à Samuel de Champlain dans les Jardins de l’Hôtel-de-Ville. À place Jean-Béliveau, pique-nique et jeux en plein air de 15 à 17 h et entre 17 h 50 et 18 h 40, les spectacles de Pierre-Hervé Goulet, Lou-Adrianne Cassidy et les 2Frères.

La Fondation Nordiques a une fois de plus posé un geste significatif dans la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches en versant l’importante somme de 362 000 $ lors de sa distribution annuelle. La Fondation a retenu cette année la candidature de 119 athlètes-étudiants qui se sont partagé la somme de 302 000 $ en vertu des programmes « Excellence — Élite — Relève — Espoir ». Afin de parfaire leur entraînement en vue des prochains Jeux olympiques d’été qui se tiendront à Paris en 2024, dix (10) athlètes-étudiants qui pourraient représenter le Canada, se sont vu décerner une bourse supplémentaire de 3000 $ chacun. Par ailleurs, la Fondation annonce également que quatre (4) organismes se partageront la somme de 30 000 $ pour l’achat d’équipements ou l’amélioration d’infrastructures, soit : Hockey Québec Chaudière-Appalaches (10 000 $), la Fondation Collège des Hauts Sommets (7000 $), le Patro de Charlesbourg (7000 $) et Excellence sportive Québec-Lévis (6000 $). La contribution 2023 dans la communauté porte donc à plus de 8 175 000 $ le montant total que la Fondation a remis depuis sa création, en 1995, en bourses d’études et en dons de charité, et ce, à même ses fonds privés. Sur les photos, deux boursiers de la région : à gauche, Mika Fontaine, de Lac-Beauport (ski acrobatique, sauts) et Jean-Simon Desgagnés, de St-Ferréol-les-Neiges (athlétisme).

C’est au club de golf Lorette que s’est déroulé, le 9 juin dernier, le tournoi de golf annuel de la Fondation Saint-Jean-Eudes. Présenté sous la présidence d’honneur de William Gobeil, avocat chez RM immigration et ancien de la promotion 2002 du Collège, l’événement a réuni 136 participants et a permis d’amasser 45 000 $, somme qui aidera la Fondation à appuyer l’école dans ses multiples projets et dans la poursuite de sa mission éducative. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Frédéric Gagné, président de la Fondation ; William Gobeil, président d’honneur, et Sabrina Pelletier, coordonnatrice de la Fondation.

Place au Duc de Kent

Le 89e tournoi de golf Duc de Kent se tient aujourd’hui et demain dans les allées du club de golf Royal Québec de Boischatel. Considéré comme une étape de la triple couronne du circuit amateur québécois, l’événement regroupe les meilleurs joueurs au Québec. Les départs se feront entre 7 h et 14 h 30 aujourd’hui et les 70 meilleurs et les égalités seront de la ronde finale demain entre 7 h et 11 h. Le champion de l’an dernier, Alexandre Mercier (photo), du club Le Blainvillier ; celui de 2021, William Duquette (Laval-sur-le-Lac) ; celui de 2020, Christophe Sylvain (Lorette) et le champion club hôte 2022, Charles- David Trépanier, seront de l’événement. Le Royal Québec vous invite à suivre gratuitement les meilleurs joueurs québécois sur le terrain aujourd’hui et demain.

Anniversaires

Mélissa Désormeaux-Poulin (photo), actrice comédienne québécoise (Ariane Beaumont, dans la série Ruptures), 42 ans... Sebastian Vettel, ex-pilote automobile allemand de Formule 1, 36 ans... Moises Alou, avec les Expos de Montréal de 1990 à 1996, 57 ans... Marie-Jo Thério, chanteuse et comédienne, 59 ans... Tom Cruise, acteur américain, 61 ans... Claude Rajotte, ex-animateur de télévision (Musique Plus/Musimax), 68 ans... Michel Polnareff, chanteur français, 79 ans... Béatrice Picard, comédienne et actrice, 94 ans.

Disparus

Le 3 juillet 2013 : Dr Yvan Drolet (photo), 74 ans, hémato-oncologue au CHU de Québec et père de Julie Drolet de RDI... 2019 : Bernard Paquet, 75 ans, l’un des fondateurs de Cossette communications en 1972... 2016 : Louise Rémy, 77 ans, comédienne (Les dames de cœur) ... 2016 : Lou Fontinato, 84 ans, ancien défenseur des Rangers de New York et des Canadiens de Montréal de la LNH (536 matchs), de 1954 à 1963... 2014 : Peter Whelan, 82 ans, dramaturge britannique... 2012 : Sergio Pininfarina, 85 ans, designer italien... 2001 : Mordecai Richler, 70 ans, auteur et scénariste québécois... 2000 : Luc Durand, 64 ans, Gobelet dans la série pour enfants Sol et Gobelet... 1995 : Pancho Gonzales, 67 ans, un des grands joueurs de tennis des années 1950 et 60... 1985 : Jacques Giguère et Yves Têtu, deux policiers de la ville de Québec... 1971 : Jim Morrison, 27 ans, poète et chanteur de rock américain.