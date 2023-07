Cinq personnes exécutées pour terrorisme en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite a exécuté lundi cinq hommes, quatre Saoudiens et un Égyptien, accusés d'avoir attaqué un lieu de culte, ont annoncé les autorités.

Cela porte à 68 le nombre de mises à mort depuis le début de l'année dans le royaume, l'un des pays qui appliquent le plus la peine de mort dans le monde, selon un décompte de l'AFP.

Les cinq personnes ont été condamnés pour avoir mené une attaque ayant fait cinq morts et plusieurs blessés dans l'est du royaume, a indiqué le ministère saoudien de l'Intérieur dans un communiqué, sans spécifier la date ni l'endroit précis.

Ils ont également été jugés coupables d'appartenir à un « groupe terroriste ».

Depuis début mai, plus d'une vingtaine de personnes ont été exécutées pour terrorisme, la plupart dans l'est du pays, une région à majorité chiite, selon un décompte de l'AFP.

L'année dernière, l'Arabie saoudite avait exécuté 147 personnes, dont 81 la même journée, suscitant un tollé international.

Plus de 1 000 mises à mort ont eu lieu depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du roi Salmane et l'ascension de son fils Mohammed, dirigeant de facto du royaume, selon un bilan de l'organisation britannique Reprieve et l'Organisation euro-saoudienne des droits de l'Homme, publié en début d'année.