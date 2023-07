[EN IMAGES] Parc du Fjord-du-Saguenay: coincés sous les torrents d’eau pendant des heures

L’attente de deux heures a été interminable pour un groupe d’amateurs de sensations fortes qui ont dû lutter pour leur vie, appuyés contre la paroi rocheuse de la baie Éternité, samedi après-midi.

«La température s’est détériorée assez rapidement et il a fallu se cacher dans la montagne, raconte Jean-Michel Fleury, qui était en plein parcours de via ferrata quand l’orage violent a frappé. [...] On a attendu pendant des heures, mais certains commençaient à avoir froid alors il a fallu prendre une décision: soit on attendait que ça se calme et on risquait l’hypothermie, soit on essayait de monter vers le sommet.»

Les quelques participants à l’activité ont donc pris leur courage à deux mains pour escalader les rochers à toute vitesse jusqu’au sommet, en affrontant les intempéries pendant d'interminables minutes.

«Il fallait être téméraire parce que la montagne avait changé du tout au tout. C’était super glissant à cause de la pluie et on devait éviter de toucher les câblages de métal pour ne pas risquer de se faire électrocuter. On était trempé et il y avait des torrents d’eau qui nous arrivaient sur la tête en avançant», se souvient-il.

Une fois le groupe arrivé au sommet, la colère de mère Nature était telle que même le guide d’expérience arrivait à peine à distinguer le sentier de retour vers le centre de découverte du parc. Le chemin tracé s’était transformé en une large rivière au courant effréné.

Jean-Michel Fleury et sa conjointe, Sarah Thériault, ont ensuite été transportés par bateau avec près d’une centaine d’autres amateurs de plein air jusqu’au quai des Croisières, à La Baie. Ils ont trouvé refuge chez la famille de la jeune femme pour la nuit.

Camping interrompu

Le séjour prévu de longue date d’une centaine de campeurs a connu une fin abrupte quand le secteur de Baie-Éternité a été isolé du reste du monde par de multiples glissements de terrain.

Ces derniers ont été évacués d’urgence par hélicoptère en fin de journée dimanche. Ils sont toujours dans l’incertitude quant au moment où ils pourront retrouver leurs effets personnels.

«On était ici en vacances avec notre roulotte. Disons que ç’a beaucoup changé nos plans», confie la jeune Aviva Richard, originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

Ses parents et elle vont aller se réfugier chez des amis à Saint-Bruno-de-Montarville et loueront une voiture pour retourner chercher leurs effets personnels quand la route sera de nouveau accessible.