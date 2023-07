«C’est une période difficile dans ma jeune carrière», reconnaît Félix Auger-Aliassime

LONDRES | Dans la sombre salle de conférence où il s'est rapidement présenté après son revers contre le 119e mondial Michael Mmoh au premier tour à Wimbledon, lundi, Félix Auger-Aliassime avait le visage long. «C'est une période difficile dans ma jeune carrière», a finalement laissé tomber le Québécois, la voix basse.

«FAA», 11e favori au All England Club, a bien cru en ses chances lundi, contre l'Américain, «repêché» après avoir perdu au dernier tour des qualifications. Même s'il avait eu peu de temps pour se préparer pour le prestigieux tournoi où il a atteint les quarts de finale, il y a deux ans, en raison de son forfait à Halle.

Mais en se montrant brouillon au bris d'égalité de la troisième manche, Félix a en quelque sorte laissé filer ses chances d'obtenir une victoire qui aurait été si bonne pour sa confiance. Il s'est finalement incliné 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (4) et 6-4, concluant le match sur une double faute.

Photo AFP

Le Québécois a toutefois refusé de porter uniquement la faute sur ce tendon du genou gauche endolori, qui l'a forcé à se présenter sur le terrain avec de nombreux bandages. «Plusieurs autres joueurs ont des difficultés physiques durant l'année», a-t-il soulevé.

Il veut apprendre

Cette douleur qui vient et qui part, Félix apprend à vivre avec. Son entourage, lui, tente de trouver une solution. Pendant ce temps, le joueur de 22 ans souhaite «être patient».

«Je vais voir ce que je peux apprendre [de cette période pénible]. Je dois continuer à travailler de la bonne façon et je suis persuadé que les résultats vont revenir», a-t-il sagement expliqué.

Une pause de quelques semaines

Car au-delà de ses maux au genou, de sa blessure à une épaule maintenant guérie et de cette maladie qui l'avait incommodé au premier tour à Roland-Garros, où il a aussi perdu, Félix connaît une première moitié d'année difficile.

«FAA» n'a gagné que 13 des 25 matchs qu'il a disputés en 2023. Son jeu est donc à des années-lumière de celui qu'il avait présenté à la fin de la dernière année, quand il avait remporté trois tournois individuels d'affilée, en plus d'offrir une première Coupe Davis au Canada.

Dans ce contexte, Félix s'accordera un peu de temps loin du circuit dans les prochaines semaines, notamment pour continuer le travail à l'entraînement, mais aussi celui nécessaire pour soigner son genou.

Il vise Toronto... s'il est prêt

Jusqu'à quand? Lui-même n'en est pas certain. Il était inscrit à Gstaad, en Suisse, un tournoi ATP 250 joué sur terre battue du 17 au 23 juillet.

Auger-Aliassime n'a pas glissé un mot sur cet événement, lundi. Il a plutôt évoqué Toronto, le premier tournoi Masters à être disputé après Wimbledon (et devant son public, qui plus est).

«On va voir. Le prochain tournoi important est à Toronto, donc j'ai tout ce temps pour me préparer. On verra. Si je me sens prêt à jouer, je jouerai, sinon on attendra encore», a-t-il dit.

«Je ne peux pas dire exactement quand je serai prêt, a-t-il renchéri. Personne autour de moi ne le sait. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi long. Alors on ira semaine par semaine.»

▶ La rencontre entre le Canadien Denis Shapovalov (26e) et le Moldave Radu Albot a été suspendue par la noirceur en deuxième manche, lundi. Albot menait alors 7-5 et 2-2.