[IMAGES] Des personnes évacuées sur la rue Valmont à Québec en raison d’un incendie

Les pompiers du Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ) ont été appelés à intervenir au 3017, rue de Valmont au cours des dernières heures pour un feu dans une résidence unifamiliale.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Plusieurs appels ont été faits au 911 vers 4h53 ce matin en raison d’une maison d’un étage qui était la proie des flammes. Selon les premiers témoins, le feu s’est aussi attaqué à la résidence voisine, soit au 3021, rue de Valmont.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Une deuxième alarme a été déclenchée afin d’obtenir des effectifs supplémentaires pour combattre l’incendie. Les évacuations des deux résidences étaient complétées avant l’arrivée des pompiers.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«Peu de temps après l’arrivée des pompiers, le gros des flammes a été promptement rabattu, contrôlant ainsi la propagation. Les partenaires d’Énergir et d’Hydro-Québec se sont déplacés sur les lieux», a indiqué David Poitras, porte-parole du SPCIQ.

Photo Agence QMI, Guy Martel

En tout, sept personnes ont été évacuées dans les deux résidences. Elles ont été prises en charge par la Croix-Rouge. La réintégration ne sera pas possible pour les résidents du 3017 étant donné les dommages importants à la résidence. On ne rapporte aucun blessé au cours de cet événement.

L’incendie a été déclaré sous contrôle à 6h21. Près d’une quarantaine de pompiers étaient sur les lieux au plus fort de l’incendie. Le Commissariat aux incendies s’est déplacé sur les lieux pour enquêter sur les causes et les circonstances de l’incendie.