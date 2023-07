Feux de forêt: de retour chez eux, les sinistrés de Lebel-sur-Quévillon peinent à joindre les deux bouts

Lebel-sur-Quévillon | Forcés d’arrêter de travailler durant les évacuations des feux de forêt, des dizaines de résidents de Lebel-sur-Quévillon doivent obtenir de l’aide alimentaire pour joindre les deux bouts.

« Le feu va avoir des répercussions à long terme, c’est venu fragiliser des ménages qui ne l’étaient pas », explique Marie-Claude Labbé, membre du Comité de bienfaisance de Lebel-sur-Quévillon.

Lundi, 70 familles recevront un panier alimentaire de cet organisme à but non lucratif. Le Comité de bienfaisance a obtenu des fonds d’urgence de Québec et du Club Lion international afin de pouvoir venir rapidement en aide aux gens qui ne pourront remplir leur frigo en revenant à la maison.

En comparaison, le Comité de bienfaisance distribue seulement 40 paniers pour Noël, lors de la guignolée annuelle.

« J’anticipe qu’il va y avoir encore plus de demandes », mentionne Marie-Claude Labbé.

Et leur clientèle est variée : des familles, des travailleurs qui ont perdu leur emploi, des personnes seules ou âgées.

« Lors de la deuxième évacuation, il y a des gens qui pleuraient. Ils embarquaient avec zéro dollar dans leur poche et ils s’en allaient à Val-d’Or », illustre le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière.

Camille Payant / Journal de Montréal

Chaque ménage de la municipalité située dans le Nord-du-Québec a pu recevoir à deux reprises un chèque d’urgence de 1500 $ offert par Québec.

Tout juste arrivés à Lebel

L’Agora boréale, un organisme qui vient en aide aux nouveaux arrivants, s’attend aussi à une hausse de la demande pour ses services.

Une quarantaine de nouveaux arrivants se sont installés à Lebel-sur-Quévillon depuis moins de trois ans. Une famille est même arrivée le jour où la première évacuation a été décrétée.

« Ils vivent dans l’incertitude : “On vient tout juste d’arriver, qu’est-ce qu’on va faire ?” » lance la directrice de l’organisme, Shirley Izidore.

Camille Payant / JdeM

L’Agora boréale a reçu cette semaine 30 000 $ du gouvernement du Québec afin de venir en aide à sa clientèle issue de 21 pays différents.

« On veut que ces familles passent un beau mois de juillet, qu’elles puissent recommencer à travailler et se replacer financièrement. L’argent pour le faire, on l’a eu », mentionne le maire Lafrenière.

Retour au travail

Les deux principales entreprises de Lebel-sur-Quévillon, la scierie Comtois de Produits forestiers Résolu et l’usine Nordic Kraft, vont reprendre graduellement leurs activités cette semaine.

Les employés ne recevront toutefois leur première paie que dans les semaines suivantes.

« La vie normale va reprendre en août. [...] Ce sera difficile pour tous les commerces cet été », se désole M. Lafrenière.

Québec devrait faire une annonce destinée aux commerces et entreprises affectés par les feux de forêt cette semaine.