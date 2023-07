Feux de forêt: les 2Frères ont craint pour leurs grands-mères

Même s’ils ne demeurent plus dans leur village natal de Chapais, près de Chibougamau, les feux de forêt qui ont fait rage dans le secteur ont eu de quoi inquiéter les 2Frères, qui ont vu leurs grands-mères être évacuées d’urgence.

«C’était inquiétant pour elles, surtout à cet âge-là, de devoir quitter leur maison, sans savoir quand elles allaient pouvoir y revenir, ni dans quel état les maisons allaient se trouver», affirme Érik, l’aîné du duo, rencontré lundi après-midi en marge de la prestation des 2Frères, qui soulignera le 415e anniversaire de la ville de Québec.

Le feu qui a touché la région ne s’est approché qu’à seulement quatre kilomètres du village de Chapais et a atteint une superficie de près de 14 km2; près de 25% de la superficie de la municipalité.

Heureusement, plus de peur que de mal.

«Tout le monde va bien, tout le monde est en santé et elles ont encore un toit», confirme-t-il.

Situation inquiétante pour les régions

Érik le dit lui-même: «il n’y a pas grand-chose à faire dans ces régions-là, à part de la pêche et de la randonnée en nature».

Celui qui a passé une partie de son enfance à pêcher sur les lacs en périphérie de Chibougamau juge de préoccupante la situation qui a affligé le nord du Québec.

«Ça [la situation en soi] fait peur, mais ce qui est le plus inquiétant, c’est que ce ne sont pas des choses qui devraient arriver», soutient Érik. «Ça fait mal au cœur de voir ça, nous avons clairement des questions à nous poser au niveau environnemental», ajoute celui qui préfère encore demeurer près de la nature, question de «décrocher un peu de la vie de tournée».

Un mois de juillet occupé

Les frères Caouette n’auront pas le temps de s’ennuyer en juillet, eux qui performeront à sept reprises, notamment à Sherbrooke, pour le Festival du lac des Nations, ainsi que pour un spectacle gratuit en plein air le 8 juillet, à Montréal, au parc de l’Hôtel-de-Ville.

Les 2Frères seront en prestation à 18h40, à la place Jean-Béliveau, derrière le Stade Vidéotron. Pour l’occasion, ils interpréteront une vingtaine de leurs chansons, tirées de leurs quatre albums. Québec représente une destination de choix pour le duo musical.

«C’est la grosse ville la plus proche de Chibougamau, donc c’est sûr que c’est spécial», note l’aîné des 2Frères. «Le public est au rendez-vous et tellement chaleureux, on aime beaucoup ça jouer ici.»

Les premières parties débuteront à 17h, avec Pierre-Hervé Goulet. Lou-Adrianne Cassidy précédera les 2Frères, qui entreront sur scène à 18h40.