Ketchup au frigo ou au garde-manger? Le fabricant Kraft Heinz tranche le débat

En seulement cinq mots, la compagnie Kraft Heinz a déclenché un débat sur la façon dont vous devriez conserver votre ketchup.

Jeudi, le producteur du célèbre condiment de tomates a tranché le débat : «Le ketchup. Va. Dans. Le. Réfrigérateur!!!» ("Ketchup. Goes. In. The. Fridge!!!").

Kraft a atteint près de 5 millions de personnes avec le gazouillis.

Un jour plus tard, la société a demandé au public via un sondage Twitter s'ils gardaient leur ketchup au frais ou dans le garde-manger. Les résultats donnent largement raison à l’entreprise, puisque 63% des plus de 13 000 répondants ont voté pour la première réponse.

En revanche, 36,8% des personnes interrogées préfèrent conserver leur ketchup dans le placard.

Malgré tout, le débat persiste. Comme l’explique CNN, certains utilisateurs de Twitter ont exprimé leur dégoût envers le ketchup froid, soulignant que les bouteilles sont stockées à température ambiante sur les tables des restaurants.

D'autres utilisateurs n'ont pas compris la nécessité d'en débattre, affirmant qu'une fois la bouteille de ketchup ouverte, elle appartient au réfrigérateur.

En 2017, un utilisateur de Twitter a posé la même question à la filiale américaine de Heinz via le site Web de médias sociaux. Heinz a alors répondu qu’ «En raison de son acidité naturelle, le ketchup Heinz est stable à la conservation, mais réfrigérez-le après ouverture pour maintenir la qualité du produit».