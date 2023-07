La femme disparue à Rivière-Éternité vient de Québec

Rivière-Éternité - Pascale Racine, une quarantenaire originaire de Québec, est l'une des deux personnes emportées par un soudain glissement de terrain à Rivière-Éternité samedi. • À lire aussi: Glissement de terrain au Fjord-du-Saguenay: «c’était comme les chutes Niagara»

Le Journal s’est fait confirmer l’information par un proche de la dame, lundi après-midi.

Mme Racine et un homme dans la quarantaine demeurent tous les deux portés disparues depuis les pluies torrentielles qui ont causé de multiples affaissements des sols au cours de la fin de semaine dernière.

Photo tirée de Facebook, Pascale Racine

Son conjoint, Jean-Philippe Caty, et elle seraient sortis sur la route du parc national du Fjord-du-Saguenay pour dégager des débris qui l’encombraient quand un violent coup d’eau les a surpris.

L’homme a été projeté dans les airs et a subi d’importantes blessures aux jambes. Sur sa poussée d’adrénaline, il a tout fait pour essayer de sauver sa compagne, s’enlisant profondément dans la boue. Il n’a pas réussi à freiner sa glissade vers la rivière Éternité.

«Il a passé deux heures complètement coincé à crier en se vidant de son sang», raconte une personne qui connaît les deux victimes depuis plusieurs années.

Recherches en cours

L’homme de 43 ans a été le seul que les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont réussi à retrouver jusqu’à maintenant. Pascale Racine et un autre touriste dont l’identité reste à déterminer manquent à l’appel.

Les recherches se poursuivent entre l’endroit où le sol s’est dérobé sous leurs pieds et l’embouchure de la rivière Saguenay, quelque deux kilomètres plus loin.

« À son point culminant, la rivière Éternité a gonflé de quatre fois [son débit habituel]. Ç’a laissé beaucoup de débris, ce qui complique énormément le travail des équipes sur le terrain. [...] La rivière ne va pas vers le Saguenay en un trait, c’est un long chemin en serpent avec beaucoup d’embranchements, donc c’est un travail colossal », constate le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Les recherches se poursuivent pour les plongeurs de la SQ et un hélicoptère qui passent la vaste zone au peigne fin. Des bénévoles de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) sont également venus prêter main-forte aux autorités.

Pour une durée indéterminée

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQMD) laisse toujours planer le doute par rapport à une potentielle réouverture de la route 170.

« Notre but, c’est de rétablir la route le plus rapidement possible, explique le directeur d’exploitation du MTQMD au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Goudreau. [...] On continue les travaux, les ingénieurs et les équipes géotechniques sont sur le terrain pour analyser les différentes érosions. »

Il soutient qu’une voie de contournement devrait mise en place, en collaboration avec la Ville de Rivière-Éternité et différents propriétaires privés, dans les prochains jours.

Le ministère croit pouvoir livrer cette solution de secours d’ici la fin de la journée de mardi. Cet accès temporaire doit servir, « en premier », à la circulation des véhicules d’urgence.